Спорт

01:41 11.11.2018

Усик победил нокаутом Белью и защитил свои чемпионские титулы

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Усик победил нокаутом Белью и защитил свои чемпионские титулы

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик победил экс-чемпиона мира по версии WBC Тони Белью в поединке за принадлежащие украинцу пояса WBC, WBO, WBA, IBF и пояс журнала The Ring.

В ночь с субботы на воскресенье на "Манчестер Арене" А.Усик отправил британца в нокаут в восьмом раунде, несмотря на достойное сопротивление соперника.

Теперь в активе 31-летнего А.Усика на профессиональном ринге 16 поединков, все из них он выиграл, причем 12 нокаутом. 35-летний Т.Белью провел до этого 33 боя, одержал 30 побед (30 нокаутом), 2 раза проиграл и один поединок завершился ничьей.

Как известно, в июле 2018 года в финале Всемирной боксерской суперсерии чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик одержал победу над Муратом Гассиевым, завоевав пояса IBF и WBA.

Таким образом, А.Усик стал первым боксером тяжелого дивизиона, который обладает одновременно четырьмя титулами престижных версий, поясом The Ring и Кубком Мохаммеда Али.

Теги: #бокс #усик
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