Спорт

17:13 08.11.2018

Президент УЕФА Чеферин стал единственным кандидатом на этот пост на предстоящем конгрессе организации

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Президент УЕФА Чеферин стал единственным кандидатом на этот пост на предстоящем конгрессе организации

Действующий президент УЕФА Александер Чеферин стал единственным кандидатом на эту должность на выборах, которые пройдут 7 февраля 2019 года на 43-м Конгрессе УЕФА в Риме.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, президент организации будет избираться на следующие четыре года. Кандидатуры могли подаваться до 7 ноября 2018 года.

Также утвержден крайний срок для выдвижения кандидатур на места в исполнительном комитете УЕФА (на февральском Конгрессе УЕФА в Риме будут избраны 8 членов исполкома на четырехлетний срок). Заявки надо подать до 7 декабря 2018 года.

51-летний словенский юрист и спортивный функционер А.Чеферин был избран президентом УЕФА в сентябре 2016 года на 12-м Внеочередном конгрессе УЕФА в Афинах. За него проголосовали 42 из 55 представителей национальных ассоциаций, входящих в организацию.

Внеочередные выборы президента УЕФА прошли после отстранения француза Мишеля Платини с этой должности в результате коррупционного скандала.

25 сентября 2015 года Швейцарское федеральное бюро юстиции открыло дело против возглавлявшего в то время ФИФА Йозефа Блаттера, который подозревался в том, что незаконно перевел тогдашнему президенту УЕФА М.Платини 2 млн швейцарских франков в 2011 году.

В начале октября 2015 года комитет по этике ФИФА отстранил Й.Блаттера и М.Платини на 90 дней от любой деятельности, связанной с футболом. 21 декабря Арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Й.Блаттера и М.Платини на 8 лет от любой деятельности, связанной с футболом.

7 января 2016 года М.Платини заявил о снятии своей кандидатуры с досрочных выборов президента ФИФА, которые состоялись 26 февраля на конгрессе ФИФА в Цюрихе.

Апелляционный комитет ФИФА 24 февраля 2016 года отклонил жалобы Й.Блаттера и М.Платини на решение отстранить их от футбольной деятельности, но сократил срок их дисквалификации с 8 до 6 лет.

9 мая 2016 года Спортивный арбитраж в Лозанне подтвердил отлучение М.Платини от футбола, однако сократил установленный срок на два года – до 4 лет. После этого решения М.Платини заявил, что намерен уйти с должности президента УЕФА.

Теги: #чеферин #уефа #футбол
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