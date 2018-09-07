Льюис пообещал Кличко приехать в Киев на конгресс WBC

Легенда мирового бокса, бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис подтвердил, что посетит Киев в рамках 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который состоится в начале октября.

Как сообщает в пятницу пресс-служба городского головы Киева Виталия Кличко, во время визита в Лондон он пригласил Л.Льюиса в украинскую столицу на конгресс.

"Виталий - мой друг, я его очень уважаю. И обязательно приеду вскоре в Киев, раз он меня пригласил", - цитирует британского боксера пресс-служба мэра Киева.

В свою очередь, В.Кличко отметил: "Мы с Ленноксом дружим, общаемся. И я рад, что он посетит Киев. Конгресс WBC – большое ежегодное событие в мировом боксе, и впервые пройдет в Украине. В наш город приедут звезды бокса, промоутеры, менеджеры - те, кто творил и творит историю мирового бокса".

Собеседники отдельно вспомнили свой легендарный бой 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе, когда В.Кличко засчитали поражение по очкам - бой остановили врачи и судьи из-за сильного рассечения на лице украинского боксера.

В сообщении указано, что открытие конгресса WBC в Киеве состоится 1 октября.

Ранее сообщалось, что В.Кличко проведет выставочный бой против Л.Льюиса в рамках конгресса WBC в Киеве.