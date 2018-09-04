Шовковский стал ассистентом Шевченко в сборной Украины

Бывший многолетний вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский стал ассистентом главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.

Официальное представление А.Шовковского в новом статусе состоялось на пресс-конференции во вторник перед началом открытой тренировки сборной Украины.

Он будет помогать готовить команду к матчам нового турнира УЕФА Лиги Наций, который дает возможность, помимо стандартного отборочного турнира, пробиться на чемпионат Европы 2020 года.

"Я буду передавать свои знания и опыт, и буду готовить игроков, в первую очередь, к победам. Мы начинаем новый турнир и перед нами, как всегда, стоят максимальные задачи", - сказал А.Шовковский на пресс-конференции.

А.Шевченко отметил, что А.Шовковский не будет тренером вратарей, а спектр его функций в тренерском штабе сборной будет шире.