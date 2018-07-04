Англия прошла Колумбию по пенальти и стала последним четвертьфиналистом ЧМ-2018

Сборная Англии по футболу обыграла команду Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

Основное время встречи завершилось вничью 1:1. На 57-й минуте счет с пенальти открыл лучший бомбардир этого ЧМ Харри Кейн. А на второй, добавленной к основному времени минуте, центральный защитник колумбийцев Ерри Мина ударом головой после подачи углового сравнял счет и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время команды не забили, и путевка в 1/4 финала разыгрывалась в серии пенальти. В ней удачливее оказались англичане, победив со счетом 4:3. Вратари обеих команд отбили по одному удару, а еще один раз колумбиец Матеус Урибе попал в перекладину.

Англия стала последним четвертьфиналистом ЧМ-2018 и сыграет 7 июля со Швецией. В этот же день Россия будет играть с Хорватией.

6 июля сыграют Уругвай – Франция и Бразилия – Бельгия.