Спорт

18:17 22.06.2018

Бразилия победила Коста-Рику в матче ЧМ-2018

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Бразилия победила Коста-Рику в матче ЧМ-2018

Сборная Бразилии по футболу добилась победы над национальной командой Коста-Рики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Результат встречи участников группы Е - 2:0 в пользу бразильцев. На первой добавленной ко второму тайму минуте счет открыл Филиппе Коутиньо. Через шесть минут ворота сборной Коста-Рики поразил Неймар.

Матч прошел в Санкт-Петербурге.

Таким образом, сборная Бразилии одержала первую победу на чемпионате мира. Ранее, в первом туре она сыграла вничью со Швейцарией (1:1). Коста-Рика же уступила Сербии (0:1).

В пятницу состоится матч между командами Швейцарии и Сербии.

Теги: #чм2018 #бразилия #футбол #коста_рика
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