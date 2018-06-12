Спорт

15:40 12.06.2018

Правозащитники предостерегают украинских фанатов от возможных конфликтных ситуаций в РФ во время ЧМ-2018

2 мин читать
Правозащитники предостерегают украинских фанатов от возможных конфликтных ситуаций в РФ во время ЧМ-2018

 Украинские болельщики, которые поедут в РФ на Чемпионат мира по футболу, могут подвергнуть себя опасности, предостерегают правозащитники.

Как сообщил руководитель отдела аналитики Украинского Хельсинкского союза по правам человека Олег Мартыненко на пресс-конференции во вторник, более 5 тысяч украинских болельщиков собираются посетить чемпионат.

"Эта категория наших болельщиков является чрезвычайно уязвимой, виктимной. Потому, что, в первую очередь, они приезжают на короткий срок и, в отличие от наших заробитчан, не согласны длительное время подчиняться российским традициям, законам, - они едут развлекаться", - отметил он.

Правозащитник полагает, что изначально поведение украинских болельщиков будет "в лучшем случае нейтральным, но не таким, которое бы полностью устраивало российское законодательство".

По его словам, болельщик может что-то выкрикивать на стадионе, ходить по улицам и высказывать свое мнение на украинском языке, что может вызвать непонимание патриотически настроенных россиян.

"Конфликты в этой цепочке событий могут быть... 5 тысяч наших граждан по собственной воле поместили себя в обстановку, где они являются объектом повышенного криминогенного интереса... Эксцессы возможны с любой стороны", - сказал О.Мартыненко.

В свою очередь, начальник управления Министерства внутренних дел Александр Павловский пояснил, что компетенция украинского МВД и полиции распространятся только на территории Украины, поэтому МВД может только попросить украинцев "быть осторожными и придерживаться рекомендаций, которые изложены на официальных сайтах, в том числе Министерства иностранных дел".

"Рассудительность граждан - это их собственное дело, МВД не может повлиять на сознательность людей, выезжающих за границу, мы может только предупредить, чтобы они были внимательны и осторожны и соблюдали рекомендации. К сожалению, больше ничего мы сделать не можем", - добавил он.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

По состоянию на начало июня около 6 тыс. украинцев приобрели билеты на матчи ЧМ-2018.

Теги: #рф #правозащитники #болельщики #чм_2018
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Уже почти 6 тыс. украинцев имеют билеты на ЧМ-2018 в России

Футбольные фанаты смогут ознакомиться в РФ со сложной ситуацией вокруг прав человека

Президент ФФУ против трансляции ЧМ-2018 на украинском ТВ

Сборная Украины сыграла вничью 0:0 с участником ЧМ-2018 Марокко

На финале ЛЧ-2018 на "Олимпийском" присутствовал 61 тыс. 561 зритель

Более 100 тыс. человек посетило "Фестиваль чемпионов" для болельщиков финала ЛЧ на Крещатике 24-26 мая

В фан-зоне финала ЛЧ состоялся турнир легенд Лиги чемпионов, болельщиков в Киеве становится все больше

Мэр Киева назвал провокацией избиение фанов "Ливерпуля" накануне вечером

Полиция Киевщины сопровождает прибывающих гостей и болельщиков финалов ЛЧ от аэропорта непосредственно до гостиниц

Аэропорт "Борисполь" оборудует временные автостанции для автобусов с болельщиками, расширит парковки на время проведения ЛЧ УЕФА в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Жданов возмущен участием закарпатской команды "Карпаталья" в турнире с командами от непризнанных государств

Президент ФИФА Инфантино думает, баллотироваться ли на новый срок

Румынская теннисистка Халеп впервые выиграла "Ролан Гаррос"

Киевское "Динамо" подписал полузащитника бразильского "Палмейраса" Че Че

"Шахтер" выкупил нигерийца Кайоде у "Манчестер Сити"

Раде не хватило голосов для включения в повестку дня проекта постановления о недопущении трансляции в Украине ЧМ по футболу

Аукцион по продаже стадиона "Черноморец" не повлияет на проведение 21 июля в Одессе Суперкубка Украины - УПЛ

Бразилец Фред перешел из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед"

Виталий Кличко в США примет участие в церемонии введения в Международный зал боксерской славы

Порошенко обсудил с президентом "Реала" возможное взаимодействие Украины и Испании в спортивной отрасли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА