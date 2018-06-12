Правозащитники предостерегают украинских фанатов от возможных конфликтных ситуаций в РФ во время ЧМ-2018

Украинские болельщики, которые поедут в РФ на Чемпионат мира по футболу, могут подвергнуть себя опасности, предостерегают правозащитники.

Как сообщил руководитель отдела аналитики Украинского Хельсинкского союза по правам человека Олег Мартыненко на пресс-конференции во вторник, более 5 тысяч украинских болельщиков собираются посетить чемпионат.

"Эта категория наших болельщиков является чрезвычайно уязвимой, виктимной. Потому, что, в первую очередь, они приезжают на короткий срок и, в отличие от наших заробитчан, не согласны длительное время подчиняться российским традициям, законам, - они едут развлекаться", - отметил он.

Правозащитник полагает, что изначально поведение украинских болельщиков будет "в лучшем случае нейтральным, но не таким, которое бы полностью устраивало российское законодательство".

По его словам, болельщик может что-то выкрикивать на стадионе, ходить по улицам и высказывать свое мнение на украинском языке, что может вызвать непонимание патриотически настроенных россиян.

"Конфликты в этой цепочке событий могут быть... 5 тысяч наших граждан по собственной воле поместили себя в обстановку, где они являются объектом повышенного криминогенного интереса... Эксцессы возможны с любой стороны", - сказал О.Мартыненко.

В свою очередь, начальник управления Министерства внутренних дел Александр Павловский пояснил, что компетенция украинского МВД и полиции распространятся только на территории Украины, поэтому МВД может только попросить украинцев "быть осторожными и придерживаться рекомендаций, которые изложены на официальных сайтах, в том числе Министерства иностранных дел".

"Рассудительность граждан - это их собственное дело, МВД не может повлиять на сознательность людей, выезжающих за границу, мы может только предупредить, чтобы они были внимательны и осторожны и соблюдали рекомендации. К сожалению, больше ничего мы сделать не можем", - добавил он.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

По состоянию на начало июня около 6 тыс. украинцев приобрели билеты на матчи ЧМ-2018.