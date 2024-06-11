Харківська міськрада та Фонд Фостера проводять міжнародний архітектурний конкурс модернізації типового панельного житла

У рамках розроблення нової концепції генерального плану Харкова Фонд Нормана Фостера спільно з Харківською міськрадою, Європейською економічною комісією ООН (UNECE), Arup та інститутом «Харківпроект» проводять міжнародний архітектурний конкурс модернізації житлових кварталів міста.

"Оголошений конкурс є частиною масштабного проєкту концептуального майстер-плану Харкова, над яким працює Фонд британського архітектора Нормана Фостера в рамках проєкту ООН для українських міст. Я закликаю якомога активніше подаватися на нього українських і міжнародних архітекторів", - повідомила директорка департаменту лісів, землекористування та житлового господарства Європейської економічної комісії ООН Паола Деда під час конференції “Resilience, Reconstruction, Prosperity: Perspectives for Ukraine's Economy” в Берліні в понеділок.

Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в прес-службі Харківської обласної державної адміністрації, унаслідок російської агресії пошкоджень зазнало понад 9 тис. будівель, половина з яких житло, зруйновано 130 шкіл і 110 дитячих садочків, понад 160 тис. людей втратили дах над головою.

Оголошений конкурс є частиною масштабного проекту концептуального майстер-плану Харкова, над яким працює Фонд британського архітектора Нормана Фостера на замовлення UNECE.

У фокусі конкурсу - найбільш густонаселений і найбільш постраждалий район Харкова, Салтівка, а точніше Північна Салтівка.

"Цей конкурс шукає рішення, які усунуть розрив між інноваційним дизайном і практичним застосуванням.

Завдання полягає в тому, щоб розробити модульну систему, здатну модернізувати наявні бетонні панельні житлові будинки та поліпшити громадські простори, зосередивши увагу на створенні безпечних, енергоефективних і динамічних кварталів", - йдеться в релізі Фонду Фостера.

Модульні компоненти фасаду і даху, бомбосховища, а також інтеграція додаткових функцій на перших поверхах мають розглядатися як частина реконструкції. Система також має надавати рішення з відновлення серйозно пошкоджених будівель з оновленою, але при цьому місцевою архітектурною ідентичністю.

У Фонді Фостера зазначають, що з огляду на типову забудову житлових районів Харкова, надалі знайдені рішення проєктів-переможців можуть бути екстрапольовані на інші житлові райони міста.

Після оголошення переможців відібрані пропозиції будуть доопрацьовані до робочого проекту будівництва.

Крайній термін участі в конкурсі - 12 вересня 2024 року.

Як повідомлялося, Європейська економічна комісія ООН (UNECE) створила робочі групи #UN4Kharkiv і #UN4Mykolaiv і запросила міжнародних архітекторів допомогти цим містам розробити перспективні генеральні плани. Харкову допомагає Фонд британського архітектора Нормана Фостера, у Миколаєві роботу координує глобальна дизайнерська та архітектурна компанія One Works (Італія).

Джерела: https://architecturecompetitions.com/ukrainehousingchallenge/

https://unece.org/housing/un4kharkiv-rehabilitation