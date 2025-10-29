Як платформа XMetr змінює уявлення про оренду житла

Довгострокова оренда житла завжди була складним квестом: нескінченні дзвінки, старі оголошення, агентські комісії, які з’являються в останню мить. Команда XMetr вирішила це виправити — створити платформу, де пошук житла перетворюється з виснажливого процесу на простий і швидкий досвід.

XMetr — це онлайн-платформа для довгострокової оренди квартир у різних країнах світу. Вона допомагає людям, які переїжджають — студентам, айті-спеціалістам, родинам, релокантам — швидко знайти житло, не гублячись у сотнях сумнівних сайтів. Усе просто: ви обираєте місто, тип житла, параметри та переглядаєте перевірені оголошення з реальними фото, і можете домовитись з власником напряму.



Що робить платформу особливою — це простий пошук, рейтинг району та прямі контакти та відсутність прихованих комісій. Усі оголошення проходять верифікацію, кожна квартира має чіткий опис, якiснi фото та перевiрених авторiв. Редакція проекту приділяє увагу не просто оголошенню з фото, а створює карту комфортного життя: з рейтингами районів, транспортною доступністю, безпекою та інфраструктурою житлового комплексу, в якому знаходиться житло.

Розробники сервiсу приділили особливу увагу простому пошуку, все зроблено без зайвих кнопок, банерів і заплутаних форм. Тільки те, що справді потрібно, щоб швидко знайти житло. Зручні фільтри допомагають швидко обрати мебльовану квартиру, житло з тваринами або знайти варіанти без комісій. Кілька кліків — і ви бачите лише реальні пропозиції, адаптовані під ваші потреби. Платформа економить час: понад 70% користувачів знаходять житло всього за три дні.

Ще одна сильна сторона проекту — фокус на міжнародних користувачах. Сайт працює кількома мовами, а фільтри допомагають орієнтуватися навіть тим, хто вперше в країні. Тут немає «пасток для туристів»: лише реальні варіанти з офіційними контрактами та прозорими умовами.

Платформа однаково зручна як для орендарів, так і для тих, хто здає житло. Власники та агенти можуть розмістити оголошення всього за кілька хвилин — додати фото, короткий опис і умови оренди. Після перевірки воно з’являється на сайті, і його бачать люди, які справді шукають житло. Власники швидко знаходять надійних орендарів без комісій і посередників, а агенти отримують лише реальні запити від зацікавлених клієнтів.

Сьогодні на XMetr користувачі дедалі частіше шукають житло, де оренда залишається доступною, а якість життя зростає. Серед найпопулярніших напрямків:

Бухарест (Румунія) — від 600 $/міс — стабільна економіка, сучасні новобудови, зрозумілі умови оренди.



— від 600 $/міс — стабільна економіка, сучасні новобудови, зрозумілі умови оренди. Белград (Сербія) — від 670 $/міс — динамічне місто з активною спільнотою релокантів і нижчими витратами на життя.



— від 670 $/міс — динамічне місто з активною спільнотою релокантів і нижчими витратами на життя. Краків (Польща) — від 640 $/місяць — історичне місто з потужним освітнім та ІТ-сектором, комфортне для іноземців і студентів.



— від — історичне місто з потужним освітнім та ІТ-сектором, комфортне для іноземців і студентів. Дананг (Вʼєтнам) — від 380 $/міс — морське місто з розвиненою інфраструктурою, низькою вартістю життя та зростаючою спільнотою цифрових кочівників.



— від 380 $/міс — морське місто з розвиненою інфраструктурою, низькою вартістю життя та зростаючою спільнотою цифрових кочівників. Аліканте (Іспанія) — від 1100 $/місяць — прибережне місто з м’яким кліматом, комфортним ринком оренди та добрим сполученням з іншими частинами Іспанії.

Буенос-Айрес (Аргентина) — від 800 $/місяць — латиноамериканська столиця з європейським ритмом життя, високою культурною насиченістю та яскравими районами.

Мета XMetr — зробити оренду простою, швидкою та безпечною. Бо дім — це не лише квадратні метри. Це спокій, стабільність і відчуття, що тебе не обдурять. І якщо раніше знайти таке житло було схоже на лотерею, то тепер — це просто декілька кліків до вашого нового помешкання.