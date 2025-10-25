Професійний клінінг як один із швидко зростаючих сегментів послуг

Незважаючи на те, що фраза «професійний клінінг» з'явилася у нашому лексиконі нещодавно, українці вже не сприймають послуги прибирання квартири чи будинку запрошеними фахівцями як щось екзотичне. Більше того, за останні два роки попит на клінінг стрімко зріс, особливо у мегаполісах. І цей тренд, мабуть, збережеться.

Яке прибирання замовляють

Якщо щоденне прибирання українці досі воліють робити самостійно, то з більш серйозними завданнями вони все частіше звертаються до професіоналів.

Як зазначають у Mee Services , популярному клінінг агентстві України, яке працює у Києві, Львові та області, на першому місці – генеральне прибирання. Перелік робіт, які включені в даний вид послуг, залежить від клінінг-агентства, але зазвичай сюди входить миття поверхонь на кухні, миття побутової техніки всередині та зовні, чищення витяжки, вологе прибирання радіаторів, труб, меблів, фурнітури, люстр тощо. Все те, що в ході звичайного прибирання ми не робимо або робимо дуже рідко.

На другому місці – прибирання квартир та будинків після ремонту. Від звичайного прибирання дана послуга відрізняється тим, що фахівці збирають та виносять будівельне сміття, видаляють сліди будівельних розчинів та сумішей, а також витирають пил з усіх поверхонь.

Окремою послугою іде миття вікон, яку самостійно зробити або досить складно, або навіть небезпечно.

Переваги в порівнянні з «аматорським» прибиранням

Клієнти клінінг-агентств ставлять у пріоритет свій час, делегуючи завдання тим, хто впорається з генеральним прибиранням або щоденним прибиранням краще. Самому ж робити генеральне прибирання доведеться 1-2 дні, якщо не більше, а час, який можна заощадити на щоденному прибиранні, лише протягом одного місяця становить мінімум 10-20 годин.

Варто зазначити, що у середнього мешканця міста немає такого асортименту спеціалізованих засобів для чищення та інвентарю. Це потрібно купувати та десь зберігати (для квартир з дітьми це додатковий ризик). До того ж, професійна побутова хімія – не найбезпечніша річ у процесі використання.

На зростанні попиту позначається і те, що замовити генеральне прибирання квартири у Києві чи Львові стало набагато простіше, послуги стали доступнішими та зрозумілішими. Дізнатись вартість можна заздалегідь, як і уточнити, які види робіт входять у стандартний прайс. Крім стандартних послуг у клінінг-агентств з'явилися більш спеціалізовані пропозиції як для власників будинків великої площі або офісів, так і тих, кому потрібне прибирання після ремонту, з'їзду орендарів.

За даними Mee Services, при зверненні до хорошої клінінг-компанії близько половини українців стають постійними клієнтами. Це теж відмінний показник того, що послуги професійного прибирання можуть і мають попит.