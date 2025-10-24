Найкращі смартфони 2025 року: Samsung S25 проти iPhone 17

Бренди Apple та Samsung – два конкуренти, мобільні телефони яких користуються високим попитом серед сучасників. І якщо техніка «яблучного» бренду – це преміальний дизайн та акцент на екосистему, то південнокорейський бренд робить ставки на технологічність. Що ж вибрати у 2025 році: Samsung S25 чи iPhone 17?

Нові смартфони 2025: зовнішній вигляд має значення

Зустрічають по одягу, а проводжають по розуму – прислів'я, яким можна описати спосіб вибору мобільного пристрою. Адже спочатку смартфони (https://y.ua/uk/smartfony/c11258/) обирають за дизайном, а лише потім починають більш досконально вивчати у характеристики та функціональні можливості.

То ось і Apple, і Samsung пропонують ідеальні зовні гаджети: стильні, елегантні, лаконічні за дизайном. Прямокутний форм-фактор, тонкий корпус, надійна та міцна рамка, відмінний захист екрану від потертостей та подряпин, стильні кольори.

Галаксі С25: м'ятний, світло-блакитний, синій, сірий із сріблястим відтінком.

Айфон 17: білий, чорний, зелений, блакитний, лавандовий.

Чудове зображення та частота оновлення до 120 Гц

Обидва смартфони гарантують відмінний візуальний комфорт – все завдяки застосуванню виробниками високоякісних дисплеїв із топовими характеристиками:

Galaxy S25: 6,2-дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей, що підтримує роздільну здатність 2340х1080 пікселів та щільність 416 ppi. Заявлена ​​виробником пікова яскравість сягає 2600 ніт. Підтримується адаптивна частота оновлення екрана від 1 до 120 Гц, що гарантує плавність анімацій та зміни сцен.

iPhone 17: 6,3-дюймовий повноекранний OLED-дисплей, розроблений за технологією Super Retina XDR, роздільна здатність 2622х1206 пікселів, підтримка технології ProMotion з частотою оновлення до 120 Гц і пікова яскравість до 3000 ніт.

Смартфони з хорошою камерою: фото та відео рівня Pro

Полюбляєте знімати фото/відео? Тоді вам підходить і один смартфон, і другий. Самсунг отримав три просунуті об'єктиви (50 МП ширококутний, 12 МП ультраширококутний, 10 МП телефото), які разом із Galaxy AI дозволяють відчути себе справжнім фотографом/відеографом.

Айфон 17 – не менш цікавий у плані зйомки гаджет. Новинка оснащена камерами Fusion System: 48 МП основна, 48 МП ультраширококутна. Тут навіть зйомка відео можлива у форматі 4K Dolby Vision 60 fps.

Апаратна частина, продуктивність та автономність

Android vs iOS – орієнтуватися краще на особисті уподобання, оскільки кожна з апаратних платформ гарантує якість та стабільність роботи. Зв'язок і тривалу автономну роботу забезпечують ємні акумулятори: 4000 мАг у Самсунг та 3692 мАг у Епл.

S25 отримав 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, iPhone 17 – фірмовий чіпсет A19, що означає високу продуктивність та енергоефективність пристроїв. Еплфон представлений у конфігураціях пам'яті 256 Гб та 512 Гб, а південнокорейський гаджет пропонує більше варіацій – 128 Гб, 256 Гб та 512 Гб.

