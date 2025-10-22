Англійська для дітей онлайн: Як розговорити дитину? Курси з гарантією рівня B1/B2!

Шукаєте ефективні курси англійської мови для дітей, які гарантують результат? Англійська для дітей онлайн від Jodo School — це не просто уроки, а система з гарантованою розмовною практикою з першого заняття. Чому ця школа англійської мови для дітей перевершує очікування? Аналізуємо унікальні формати навчання, методику та результати учнів.

З чого почати: Програма для початківців та Гарантія Якості

Школа англійської мови для дітей Jodo School пропонує чіткий, контрольований шлях навчання, особливо для наймолодших та тих, хто починає з нуля.

Англійська для дітей з нуля (від 6 років)

Для наймолодших та тих, хто починає з нуля, програма охоплює:

Вивчення фоніксів (звучання літер у словах) та авторський курс читання . Наша методика дозволяє дітям читати вже за 3-4 місяці!

Правильна вимова з першого уроку.

Тривалість уроку: Для 7+ років — 50 хвилин; для 6 років — 30-40 хвилин (за рекомендацією методиста).

🎓 Контроль Якості та Результати

Школа забезпечує прозорість навчання та відповідальність за досягнення цілей.

Системний Контроль Знань : Тестування учнів проводиться кожні 4 місяці .

Звіти: Результати тестів та запис уроку з тестуванням надсилаються батькам. Методист за потреби корегує програму.

: Результати тестів та запис уроку з тестуванням надсилаються батькам. Методист за потреби . Зручний Доступ: Усі нагадування про уроки, контроль залишку занять та онлайн-оплата доступні через чат-бот у Telegram.

Як Школа гарантує, що дитина заговорить англійською?

Головна мета Школи — формування впевненої розмовної англійської у дітей та підлітків. Для цього використовується комплексна методика, де говоріння інтегроване в кожну вправу.

1. Постійна Розмовна Практика (Speaking Focused)

Активний Діалог на початку: Кожен урок починається з 5-10 хвилин активного діалогу. Для початківців це прості фрази («Як настрій?»), для просунутих — обговорення життєвих ситуацій.

Інтеграція вправ: Розмовна англійська включена в усі етапи заняття: читання (обговорюємо текст), аудіювання (відповідаємо на запитання), граматика (відпрацьовуємо через ігри та діалоги).

Розмовна англійська включена в усі етапи заняття: (обговорюємо текст), (відповідаємо на запитання), (відпрацьовуємо через ігри та діалоги). Розмовні Проекти: Щомісяця діти працюють над проектами (презентації про хобі, рольові сценки, відеоблоги англійською), що допомагає звикнути до спілкування в реальному житті.

2. Фокус на Віці та Інтересах (Підлітки та Молодші школярі)

Школа адаптує курси англійської мови для дітей до вікових інтересів:

Для молодших: Теми про мультики, улюблені іграшки, друзів.

Теми про мультики, улюблені іграшки, друзів. Для підлітків: Використовуються "живі" теми — соціальні мережі, блогінг, цифрові тренди, уривки з фільмів та відеоблогів. Це перетворює навчання на захоплююче занурення в актуальный контент.

Формати навчання та Швидкість Результату: Індивідуальні vs Групові уроки

Школа пропонує гнучкі формати, щоб кожна дитина могла знайти ідеальний темп:

1. Індивідуальні Уроки

Індивідуальні заняття ідеальні для швидких результатів та персонального підходу. Це живі уроки один на один, де:

Темп навчання повністю підлаштовується під дитину.

Максимум спілкування з викладачем.

2. Групові Заняття

Групові курси англійської мови для дітей створюють комфортну атмосферу та взаємну мотивацію:

Оптимальний розмір: Групи до 5 дітей (або 2 дитини — для братів/сестер).

Підбір за рівнем: Формування груп відбувається лише після тестування, щоб усі учні були на одному рівні та ніхто не відставав.

Формування груп відбувається лише , щоб усі учні були на одному рівні та ніхто не відставав. Запис уроку: Якщо дитина пропустила заняття, батьки можуть переглянути запис і виконати домашнє завдання без прогалин.

Додаткові Фактори Успіху

Результати та Домашні Завдання

Рівень В1/В2: Учні, які займаються 5-6 років , досягають рівня B1-B2 (високий рівень володіння мовою).

Домашні Завдання (ДЗ): ДЗ виконуються на інтерактивній платформі (схожі на гру). Вони допомагають швидко засвоїти матеріал. Можна відмовитися від ДЗ і навчатися лише на уроках.

Вивчення Слів

Електронний словник: Кожен учень має електронний словник для повторення слів.

Кожен учень має електронний словник для повторення слів. Контекст та Носії мови: Нові слова вивчаються в контексті фраз, а аудіо та відео матеріали використовуються виключно з носіями мови, щоб діти звикали до правильної вимови.

Зробіть Крок до Вільного Володіння!

Jodo School — це школа англійської мови для дітей , де англійська для дітей онлайн є не просто теорією, а інструментом для спілкування. Наші викладачі — експерти, які створюють дружню атмосферу.

Запишіться на безкоштовний пробний урок! Ваша дитина:

Вивчить 7-10 англійських слів за 15 хвилин. Визначить свій рівень англійської мови. Почне говорити англійською вже з першого заняття.

Не відкладайте успіх! Зареєструйтеся на пробне заняття сьогодні, щоб ваша дитина почала вільно спілкуватися англійською вже завтра! 🚀