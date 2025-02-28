Промо

18:23 28.02.2025

Turchyn Dental - хороша стоматологія на Оболоні - Київ

1 хв читати

1

Якщо Ви мешканець Київського спального масиву Оболонь і шукаєте хороше місце для лікування зубів, то кращого варіанта просто не знайти: Стоматологія Оболонь

Існує достатньо багато стоматологічних клінік у Києві, але у маленьких стоматологічних кабінетах, які працюють за низьким прайсом, якість послуг залишає бажати кращого  - просто немає грошей на сучасне обладнання. Великі стоматології націлені на заробіток і тільки на нього, бо кількість персоналу та оренда - ставлять свої умови. Тому й ціни захмарні. 

Золота середина? Компактна стоматологічна клініка з сучасним обладнанням та кількома якісними фахівцями, відданими своїй справі, де засновник сам лікар з багаторічним стажем саме у кращих клініках Києва. 

Turchyn Dental - саме останній варіант. Тим більше, що розташування просто ідеальне - біля самого метро Героїв Дніпра, тобто доїхати можна будь чим, паркування теж не є проблемою. Ціни на лікування зубів є середніми по Києву, якість же послуг - чи не найвищою.  

Стоматологічні послуги для дітей та дорослих. Реставрація зубів - від чистки до вінірів. Встановлення зубних імплантів. Ортодонтія - встановлення брекетів. Майже весь спектр стоматологічних послуг. 

Чекаємо Вас:

Київ, Оболонський проспект 40

Стоматологічна клініка “TURCHYN DENTAL” 

https://turchyn-dental.com.ua/ 

ОСТАННЄ

Це спадщина, яку я з любов’ю залишаю майбутнім поколінням - Михайло Поплавський

Особливості та переваги iPhone 16 Pro

28 лютого в Будинку кіно - прем’єра фільму "По-людськи"/THE CHOICE

Реальні історії реальних жінок: 8 березня у Києві покажуть виставу "Незламні"

Хто і як проводить оцінку нерухомості в Україні

"Водний світ" випустив неочікувану рекламу – про яйця!

Як вибрати правильні маркери для офісу, школи та малювання

Доставка суші в Києві на вечірку: що вибрати для компанії?

Редукційна мамопластика: як операція змінює якість життя?

Чому навчають у автошколі

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА