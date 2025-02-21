Промо

09:48 21.02.2025

Єднаємо серця заради родин героїв 114-ї окремої бригади ТрО

1 хв читати

Відповідно до розпорядження командира 114-ї окремої бригади ТрО, полковника Сергія ОНУШКА, було проведено благодійний захід для родин військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти, потрапили в полон або отримали поранення.

Захід став можливим завдяки спільним зусиллям групи ЦВС, відділення комунікацій та капеланської служби 114-ї окремої бригади ТрО а також підтримці друзів і партнерів, які зробили цей день особливим.

💙💛Щиро дякуємо всім, хто долучився:

 ТОВ «Біофарма плазма» — за безцінну допомогу та турботу.

Зимова країна на ВДНГ  та колективу ВДНГ— за неймовірну атмосферу, цікаві активності та щасливі усмішки дітей.

MIDGARD - освітня територія— за постійну підтримку та тепло, яке ви даруєте родинам наших Героїв.

Благодійний фонд «Народжені жити» — Наталія Джулай   та Dasha Dzhulay  за небайдужість і допомогу.

Dmytro Kulibaba, заступник голови «Об’єднання добровольців-ветеранів війни» — за створення атмосфери єдності та незабутні моменти.

Програма заходу включала:

🔹 Молитовне вшанування Героїв — родини змогли віддати шану нашим Захисникам.

🔹 Інтерактивна лекція для батьків: «Поговоримо про важкі речі простими словами».

🔹 Розважальні активності для дітей:

Захід відбувся у теплій, дружній атмосфері, подарувавши родинам наших Героїв турботу та незабутні враження!Ми пам’ятаємо, шануємо і допомагаємо!

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Поради щодо просування профілю в Instagram

RE:AVTO - детейлінг центр у Києві - від тонування до бронеплівок для авто

CLIF DESIGNS - найкращі захисні плівки (PPF) в Україні

KeyProxy.Net - найкращі світові мобільні проксі для вебмайстрів

Теплові карти, аналіз поведінки та портрети користувачів

Шоколад Millennium та Цукерки Geisha: два погляди на солодке задоволення

Що таке банківський депозит і як він працює

Autalkie – голос і підтримка для дітей з особливостями

Костянтин Симоненко – українець, який побував у всіх 193 країнах світу та став у цьому FIRST

MedHub від Farmak: Новий рівень професійного розвитку для медиків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА