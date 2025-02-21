Єднаємо серця заради родин героїв 114-ї окремої бригади ТрО
Відповідно до розпорядження командира 114-ї окремої бригади ТрО, полковника Сергія ОНУШКА, було проведено благодійний захід для родин військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти, потрапили в полон або отримали поранення.
Захід став можливим завдяки спільним зусиллям групи ЦВС, відділення комунікацій та капеланської служби 114-ї окремої бригади ТрО а також підтримці друзів і партнерів, які зробили цей день особливим.
💙💛Щиро дякуємо всім, хто долучився:
ТОВ «Біофарма плазма» — за безцінну допомогу та турботу.
Зимова країна на ВДНГ та колективу ВДНГ— за неймовірну атмосферу, цікаві активності та щасливі усмішки дітей.
MIDGARD - освітня територія— за постійну підтримку та тепло, яке ви даруєте родинам наших Героїв.
Благодійний фонд «Народжені жити» — Наталія Джулай та Dasha Dzhulay за небайдужість і допомогу.
Dmytro Kulibaba, заступник голови «Об’єднання добровольців-ветеранів війни» — за створення атмосфери єдності та незабутні моменти.
Програма заходу включала:
🔹 Молитовне вшанування Героїв — родини змогли віддати шану нашим Захисникам.
🔹 Інтерактивна лекція для батьків: «Поговоримо про важкі речі простими словами».
🔹 Розважальні активності для дітей:
Захід відбувся у теплій, дружній атмосфері, подарувавши родинам наших Героїв турботу та незабутні враження!Ми пам’ятаємо, шануємо і допомагаємо!