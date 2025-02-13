У Києві відбудеться Саміт "Виклики сьогодення"

У четвер, 20 лютого 2025 року, у Києві в багатофункціональному івент-комплексі "Нивки-хол" проходитиме Саміт "Виклики сьогодення" (експертиза, агросфера, наука та інновації – 2025). Захід розпочнеться о 10.00 та триватиме до 17.00.

Саміт відбудеться за організації та безпосередньої ініціативи Київського аграрного університету Національної академії аграрних наук України та ДП "Центр судової експертизи та експертних досліджень" Державної судової адміністрації України.

Захід складатиметься із трьох головних дискусійних панелей: Інновації, наука та інвестиції в аграрному секторі України; Судова експертиза в контексті розвитку аграрного ринку; Логістика та особливості вантажоперевезення аграрної продукції.

Перед початком роботи дискусійних панелей до учасників Саміту із вітальними промовами звернуться Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, президент Національної академії аграрних наук України Ярослав Гадзало, голова Комітету Верховної ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайда, голова Громадської спілки "Аграрний союз України" Геннадій Новіков, депутат Верховної Ради України Леся Забуранна.

Учасниками-спікерами панелей стануть провідні фахівці, які вже сьогодні визначають порядок денний та напрямки розвитку у своїх сферах. Це, зокрема, директор ННЦ "Інститут аграрної економіки НААН" Юрій Лупенко, директор Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН Валерій Адамчук, головний науковий співробітник Київського аграрного університету НААН Михайло Ромащенко, експерт з грантів та донорської технічної допомоги Дмитро Мартиненко, директор Департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

Досить цікавою буде дискусійна панель, що стосуватиметься теми судової експертизи в контексті розвитку аграрного ринку України. Тут своє бачення проблематики висловлять директор Державного підприємства "Центр судової експертизи та експертних досліджень" Ігор Стародубов, судові експерти Ольга Холодова та Юлія Баранова, завідувачі відділами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олексій Командиров та Микола Шишов.

Під час дискусійної панелі "Логістика та особливості вантажоперевезення аграрної продукції" своїм практичним досвідом ділитимуться заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, директор "MOST Logistic Terminal" групи компаній "Агросем" Валерій Крупко, керівниця практики енергетики та природних ресурсів компанії "Arzinger" Анжеліка Лівіцька та віце-президент програми "Є-земля" Андрій Підставський.

"Життя вимірюється не тим, скільки у ньому років, а тим, скільки в цих роках життя", – казав колись Авраам Лінкольн. Тож, виклики сьогодення – і є наше життя. А подолання цих викликів, власне, й робить наше життя осмисленим!