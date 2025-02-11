Як самому зробити складні ворота: секційні та розпашні

Складні ворота, або ворота-гармошка, є чудовим рішенням як для гаражів, так і для виробничих приміщень та приватних дворів. Вони можуть бути як секційними, так і розпашними, залежно від ваших потреб і можливостей монтажу. Такі ворота компактні, зручні у використанні та дозволяють економити простір. Зробити їх власноруч цілком реально, якщо ретельно розрахувати ворота та підготувати всі необхідні матеріали.

Підготовка до роботи

Перед виготовленням складних воріт потрібно визначитися з їхнім типом:

Секційні ворота складаються з горизонтальних панелей, що рухаються по напрямних і складаються одна за одну;

Розпашні складні ворота мають стулки, що складаються гармошкою з одного або двох боків.

Необхідні матеріали та інструменти:

Металеві профілі (40×40 мм або 50×50 мм);

Петлі та ролики для складних конструкцій;

Листовий метал, профнастил або дерев'яні панелі для обшивки;

Болгарка, зварювальний апарат, дриль;

Рулетка, рівень, будівельний олівець;

Шурупи, зварювальні електроди.

Вибір комплектуючих та їх замовлення

Щоб зробити якісні складні ворота, важливо використовувати надійні комплектуючі. Знайти відповідні петлі, ролики та інші механізми можна в спеціалізованих магазинах. Так, інтернет-магазин Sellmax пропонує широкий вибір матеріалів та аксесуарів для воріт, що допоможе підібрати все необхідне для реалізації вашого проекту.

Процес виготовлення каркаса

Розкрій матеріалу. Відміряйте та розріжте металеві профілі відповідно до обраного типу воріт. Зварювання каркаса. Для секційних воріт зваріть горизонтальні панелі, для розпашних — окремі стулки, що будуть складатися гармошкою. Обшивка каркаса. Прикріпіть до каркаса листовий метал або профнастил, використовуючи саморізи або зварювання. Монтаж петель. Для розпашних воріт закріпіть петлі між секціями, а для секційних — механізми з'єднання між панелями.

Встановлення механізмів руху

Для зручного відкривання та закривання складних воріт слід встановити відповідний механізм:

Для секційних воріт використовують напрямні рейки та ролики, що фіксуються у верхній частині конструкції;

Для розпашних воріт встановлюють петлі та напрямні механізми, що забезпечують плавне складання секцій.

Послідовність монтажу:

Прикріпіть напрямні рейки до стелі (для секційних воріт) або до бічних опор (для розпашних); Закріпіть ролики або петлі на секціях воріт; Перевірте плавність руху, щоб уникнути люфтів і зайвого тертя.

Фінішні роботи

Після монтажу всієї конструкції потрібно перевірити її роботу: відкрити та закрити ворота кілька разів, щоб переконатися у відсутності перешкод у русі. Далі можна пофарбувати металеві частини конструкції, щоб захистити їх від корозії.

Самостійне виготовлення складних воріт — це чудова можливість заощадити та зробити конструкцію, що ідеально відповідатиме вашим вимогам. Дотримуючись вищенаведених рекомендацій, ви зможете створити функціональні, надійні та довговічні ворота, незалежно від того, чи це секційні, чи розпашні складні ворота.

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