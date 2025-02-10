Як часто треба міняти ножі в м'ясорубці Moulinex: поради, які допоможуть продовжити строк служби приладу

Добре заточені ножі у м'ясорубці це не лише запорука швидкого подрібнення, а й спосіб продовжити довговічність приладу. Адже чим гостріші леза, тим менше вони зношуються й мають кращу стійкість до пошкоджень, що збільшує ефективність м’ясорубки та допомагає уникнути поломки.

Як часто необхідно міняти ножі м’ясорубки

Наскільки часто міняти ножі залежить від частоти використання пристрою та які типі продуктів частіше всього переробляють за його допомогою.

Якщо м'ясорубка використовується щодня, то ножі будуть потребувати заміни через кожні 3-6 місяці. При середньому навантаженні, наприклад приготування фаршу 2-3 рази на тиждень, заміна ножів може відбуватись раз на 6-12 місяців. І у випадках, коли прилад використовується рідко, наприклад, 1-2 рази на місяць, ножі можуть служити понад рік, за умови правильного догляду.

Однак навіть за нечастого використання метал поступово зношується, тому важливо періодично перевіряти стан лез.

Ознаки, що пора замінити ніж у м’ясорубці

Зрозуміти, що потрібна заміна ножів або їх заточка можна по декільком ознакам. По-перше, це наявність видимих механічних пошкоджень. Якщо на ножах з’явилися відколи або деформації, їх слід негайно замінити.

По-друге, це погіршення якості подрібнення. Про це може свідчити погано перероблене м’ясо з великими шматочками або неоднорідний фарш.

І по-третє, зміни в роботі приладу. М’ясорубка може почати працювати повільніше або з сторонніми звуками, що свідчить про підвищене навантаження на двигун. Також якщо м’ясорубка швидко нагрівається під час роботи, це може свідчити про затупленість ножів.

На що звернути увагу при виборі ножа

Лезо з ознаками зносу або у разі поломки ніж до мясорубки Мулінекс легко піддається заміні. Перед покупкою перш за все варто дізнатись точну модель м’ясорубки, щоб ніж був сумісним з приладом. На сайті магазину побутової техніки Groupe SEB можна підібрати лезо під будь-які моделі Moulinex.

Як правильно доглядати за ножами м’ясорубки

Щоб продовжити термін служби ножів Moulinex, достатньо дотримуватись простих правил догляду:

Перед тим, як помістити м’ясо в м’ясорубку, його необхідно очистити від дрібних кісток і прожилок.

Мити ножі відразу після використання — залишки м’яса можуть спричинити корозію.

Не використовувати агресивні мийні засоби — достатньо теплої води та м’якої губки.

Регулярно заточувати ножі — це допоможе зберегти їхню ефективність і продовжить термін служби.

Зберігати ножі сухими — через надмірну вологість може з’явитись іржа.

Оригінальні запчастини для м’ясорубки Moulinex

При виборі запасних ножів краще надавати перевагу оригінальним запчастинам, оскільки це гарантує сумісність і довговічність. Сервіс запчастини для побутової техніки Groupe SEB пропонує широкий вибір оригінальних аксесуарів і запчастин для Tefal, Moulinex, Rowenta і Krups. В асортименті більше 2 000 найменувань затребуваних запчастин, деталей до кухонної техніки, аксесуарів до техніки по догляду за будинком і побутової хімії.