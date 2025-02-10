Інтерфакс-Україна
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12:43 10.02.2025

1-й окремий штурмовий батальйон ім. Дмитра Коцюбайла розпочав масштабну рекламну кампанію, щоб розповісти про свою головну силу — технологічність

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У сучасній війні перевага належить тим, хто не лише хоробрий, а й розумний, гнучкий та озброєний інноваційними рішеннями. Саме тому 1-й окремий штурмовий батальйон застосовує у своїй тактиці прогресивні технології: від безпілотних літальних апаратів до автоматизованих систем управління боєм.

«Наш батальйон перш за все сфокусований на агресивних діях у веденні війни. Проте досягаємо цього завдяки високому рівню підготовки особового складу, ефективному управлінню та залученню всіх доступних технологій», — зазначає командир батальйону Дмитро Філатов «Перун».

Як долучитися?

Якщо ви хочете стати частиною передового підрозділу, дізнатися більше про службу та отримати консультацію — заходьте на наш сайт: 1bat.com.ua.

Важливо! Заповнення заявки не зобов’язує до мобілізації. Ви отримаєте можливість поставити питання, поспілкуватися з бійцями та оцінити власні сили.

1 ОШБ — армія майбутнього.

 

 

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