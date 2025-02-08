Інтерфакс-Україна
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11:00 08.02.2025

Лідер українських Instagram-блогерів: Поплавський у рейтингу Forbes

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У свіжому журналі Forbes опубліковано Топ-20 інфлюенсерів України, 4 місце cеред найвпливовіших блогерів України посів Михайло Поплавський з сукупною аудиторією у ТikТok, Instagram таYouTube - 10 млн. підписників.

У нього 8,2 мільйона підписників Instagram, ТikТok – 1 454 768 млн та YouTube – 286 тисяч користувачів. Частка українців серед активної аудиторії 82%, віком від 5 до 20 років, які постійно взаємодіють з його аккаунтом. 

 

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Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Михайло Поплавський поділився  новиною зі своїми підписниками  подякувавши їм, що розділяють його бачення популяризації українськості та звернувся до молоді  із закликом «з гордістю представляти Україну в соціальних мережах».  

 

«Соціальні мережі — основа комунікації зі світом.  В соціальних мережах ви повинні бути як риба у воді, адже це ваша комунікація і реалізація творчих здорових амбіцій. Моя місія, як українського блогера, українізувати соціальні мережі і популяризувати все українське. Тому що ми є сила, ми є нація і ми є народ! Радий, що мільйонам відгукується моє бачення Українці — світовий бренд! Далі — більше! Тримаймо разом українську хвилю!» 

У відео Михайло Поплавський зазначив: «Я вже в соціальних мережах 15 років. Сьогодні йде битва мозгів, йде інформаційно - інтелектуальна революція за мозги молоді. І ви повинні тримати цей удар і представляти Україну з гордістю. Що ми є українці, ми є нація, ми є народ! Соціальні мережі - це перспектива.  Ви можете реалізуватися по максимуму вже. Шукайте себе в соціальних мережах. Шукайте щось унікальне. Кожен з вас унікальна людина, але цю унікальність потрібно реалізувати!» 

Фоловери  привітаннями  та cхвальними відгуками відреагували на пост лідера українських Insta-блогерів.  

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