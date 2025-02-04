В Україні людей літнього віку безоплатно навчатимуть англійської мови на онлайн-курсі

В Україні стартував безкоштовний онлайн-курс англійської мови для людей літнього віку. Завдяки спеціально розробленій програмі навчання учасники зможуть опанувати мову з нуля. Ініціатором проєкту є мережа освітньо-культурних і волонтерських просторів Гончаренко центр.

Директорка онлайн-платформи освітньої мережі Вікторія Захарова зазначає, що англійська мова залишається одним із найбільш затребуваних напрямів навчання для людей літнього віку. Тому команда вирішила запустити нову групу, аби ще більше українців отримали можливість здійснити свою мрію — опанувати англійську.

«Людям літнього віку потрібен індивідуальний підхід до навчання — з повільнішим темпом і зрозумілою подачею матеріалу. Багатьом із них складно навчатися разом із молоддю, тому ми врахували цю потребу та створили окремий напрям із новою програмою. Вона залишається ефективною, але адаптована до особливостей старших студентів. Саме цей курс став одним із найпопулярніших у нашій мережі, тож ми вирішили розширити набір нових учасників», — зазначає керівниця онлайн-проєкту.

Учасники курсу почнуть з основ. Вони вивчатимуть прості слова та базові фрази, щоб змогли відповідати на поширені запитання, розповідати про себе й спілкуватися в простих ситуаціях англійською.

«Ми створили програму так, щоб навчання було поступовим і комфортним. Темп занять повільніший, а головний акцент — на розмовній практиці. Студенти починають з основ: ключових слів, простих фраз і базових тем для спілкування. Це допоможе їм краще розуміти англійську та використовувати її в повсякденному житті», — розповідають організатори.

Навчатися запрошують українців віком від 60 років. Участь повністю безоплатна — для цього достатньо заповнити коротку гугл-форму за цим посиланням. Набір відкритий одразу для декількох груп, залежно від рівня володіння мовою — Beginner (рre-A1), Elementary (А1).

Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Online, що пропонує безкоштовні уроки англійської для всіх охочих.



