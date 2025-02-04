Як позбутися катаракти? Запитали у офтальмохірурга Ексімер

Є надія, що скоро вчені винайдуть ліки, які будуть рятувати зір людини від цієї недуги. Сьогодні ж, хірурги всього світу можуть запропонувати гарну альтернативу змутнілому кришталику – штучний кришталик або інтраокулярну лінзу (ІОЛ).

Лікувати катаракту каплями неможливо!

Штучний кришталик – це надважливий винахід, який допомагає рятувати зір і дає змогу вести повноцінне життя: робити буденні справи, працювати за комп’ютером, безпечно водити машину.

Про те, які завдання виконує штучний кришталик і як обрати той різновид, що підійде саме вам, розповідає Андрій Красуцький – офтальмохірург клініки “Ексімер” Київ, член Європейського товариства катарактальних і рефракційних хірургів

Що таке катаракта і як можна допомогти?

Коли наш кришталик з віком або через негативні чинники втрачає свою еластичність та прозорість, ми починаємо гірше бачити. Спочатку на певну відстань – так розвивається пресбіопія, або вікова далекозорість. А далі й загалом світ наче огортає туман: зображення стає розмитим, двоїться, кольори тьмяніють – і це вже катаракта. Якщо нічого не робити, зір погіршуватиметься все більше, аж до цілковитої сліпоти.

Як треба діяти? Не зволікати й замінювати змутнілий кришталик на ІОЛ, адже вона виконує ті самі функції – фокусує картинку на сітківку. Отже, штучний кришталик є цілковитим аналогом природного, це високотехнологічний виріб, що рятує мільйони людей від втрати зору, інвалідизації, а часто-густо й від необхідності носити окуляри чи лінзи.

Які бувають кришталики?

Концептуально ІОЛ поділяються на такі групи:

1. Найпростіші – сферичні монофокальні (монофокусні), які дають гарний зір на якусь певну відстань. Наприклад:

на 35-49 см – для читання й роботи з документами;

на 70-80 см – для праці за комп’ютером;

від 1 метра – для водіння, стрільби тощо.

Такі кришталики потребують використання окулярів для далі чи близької відстані. Досконаліший варіант монофокальних ІОЛ – асферичні, вони дають кращу якість зору порівняно зі сферичними, але теж вимагають окулярів.

2. Мультифокальні (багатофокусні) кришталики завдяки особливостям своєї оптики забезпечують високу гостроту зору на будь-яку відстань без окулярів. Отже, порівняно з монофокальними мультифокальні кришталики є найкращою альтернативою.

3. Також варто згадати про астигматичні кришталики, що показані людям з астигматизмом. Вони можуть бути асферичні, мультифокальні та EDOF.

Я можу самостійно обрати кришталик для видалення катаракти?

З урахуванням розмаїття кришталиків, їх властивостей, показань та протипоказань до імплантації тих чи інших видів, людині дуже складно розібратися з вибором самостійно. Як свідчить практика, багато пацієнтів витрачають на це чимало часу та емоцій, малюють собі в уяві якусь ідеальну лінзу, а коли зрештою потрапляють на консультацію і дізнаються всі нюанси, їхні мрії руйнуються.

Тож краще докласти зусиль у пошук досвідченого хірурга та хорошої клініки, і разом із лікарем підібрати відповідний саме для вас вид кришталика.