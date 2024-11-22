Будинок для людей похилого віку в Києві "Родичі": коли турбота стає покликанням

У пансіонаті «Родичі» створено особливе середовище, де літні люди отримують не лише професійний догляд, але й можливість насолоджуватися кожним днем у колі однодумців. Підхід закладу базується на поєднанні медичної допомоги, душевного тепла та активного соціального життя.

Чому обирають пансіонат «Родичі»?

Щодня тут проводяться різноманітні культурні заходи, організовується спілкування з однолітками та групові заняття. Мешканці беруть участь у творчих майстер-класах та святкуванні важливих дат, що робить їхнє життя насиченим та цікавим. Для душевного комфорту проводять сеанси арт-терапії та музичні вечори, що сприяє активному спілкуванню між мешканцями. Крім цього проводяться групові та індивідуальні заняття з психологом.

Що дає проживання у будинку для літніх:

Цілодобове медичне спостереження

Кваліфікований персонал з профільною освітою

Регулярний моніторинг стану здоров'я

Швидке реагування на погіршення самопочуття

Можливість замовити індивідуальну доглядальницю

Постояльців забезпечують збалансованим харчуванням з урахуванням індивідуальних дієтичних потреб. Меню складається спеціалістами з урахуванням необхідної калорійності та додаткової вітамінізації. Також персонал забезпечує повний спектр послуг з догляду та підтримки чистоти, включаючи допомогу у щоденних гігієнічних процедурах та регулярну зміну білизни. За бажанням можна замовити послуги особистої доглядальниці, яка забезпечує супровід на прогулянках, допомогу в побуті та індивідуальні заняття.

Комфортні умови проживання:

Затишні кімнати

Спеціально обладнані санвузли

Безбар'єрне середовище

Поручні та пандуси по всій території

Закрита територія для безпечних прогулянок

Переваги будинку для літніх «Родичі»

Пансіонат пропонує як короткострокове, так і довгострокове проживання з можливістю відвідування родичами. Для маломобільних мешканців можлива допомога з організацією переїзду спеціалізованим транспортом з супроводом.

Для заселення потрібні:

Паспорт та ІПН

Медична документація

Результати аналізів

Флюорографія

В пансіонаті «Родичі» – розуміють, наскільки важливо забезпечити гідне та комфортне життя для літніх людей, тому створили середовище, де кожен почувається як вдома. Не відкладайте турботу про близьких на потім. Зателефонуйте прямо зараз для консультації або запишіться на ознайомчий візит. Вам допоможуть організувати комфортне проживання для вашого родича та забезпечити йому гідну старість.