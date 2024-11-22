Наркологічна клініка УНС: коли важливий кожен крок до одужання

У житті кожної людини можуть виникнути складні періоди, коли здається, що вихід можна знайти лише у алкоголі чи наркотиках. Проте ця ілюзія швидко перетворюється на справжню пастку, з якої самотужки вибратися майже неможливо. В такі моменти критично важлива кваліфікована підтримка фахівців.

Наркологічна клініка "УНС" з 2017 року допомагає пацієнтам подолати залежність. За цей час понад 4500 людей змогли повернутися до тверезого життя.

Комплексний підхід до лікування

Кожен випадок залежності унікальний, тому в "УНС" розробляють індивідуальну програму для кожного пацієнта.

Програма лікування включає:

Детоксикацію організму

Відновлення фізичного здоров'я

Психологічну підтримку

Соціальну реабілітацію

Профілактику рецидивів

Розуміючи, що не завжди пацієнт може самостійно дістатися до клініки, працюють виїзні бригади.

Послуги на дому:

Виведення із запою

Детоксикація

Усунення абстиненції

Крапельниця від алкоголя

Всі процедури проводяться з дотриманням високих стандартів безпеки під постійним наглядом лікаря та, звісно, анонімно.

Стаціонарне лікування: крок за кроком до одужання

У клініці створені всі умови для комфортного перебування та ефективного лікування:

Сучасні 1-3 місні палати

Медичний нагляд 24/7

Збалансоване харчування

Спортивний зал

Зони відпочинку

Територія для прогулянок

У "УНС" працюють висококваліфіковані фахівці:

Наркологи

Психіатри

Психотерапевти

Неврологи

Реабілітація: повернення до повноцінного життя

Подолання фізичної залежності – це лише початок шляху, найважливіший етап – соціальна реабілітація.

В цей час пацієнти:

Відновлюють втрачені соціальні зв'язки

Вчаться справлятися зі стресом без наркотиків

Знаходять нові інтереси та хобі

Повертаються до роботи

Особлива увага приділяється роботі з родиною.

Сімейна психотерапія допомагає:

Відновити довіру в родині

Створити здорову систему підтримки

Навчитися конструктивному спілкуванню

Запобігти рецидивам

Гарантії та переваги лікування в "УНС"

Повна анонімність

Індивідуальний підхід

Сучасні методики лікування

Комфортні умови перебування

Підтримка після завершення лікування

Можливість повторного звернення у разі необхідності

Наркологічна клініка "УНС" – місце, де розуміють, що залежність це хвороба, яку можна подолати з кваліфікованою допомогою та підтримкою близьких. Не відкладайте рішення про лікування, телефонуйте прямо зараз або завітайте на консультацію. Тут готові допомогти вам повернутися до тверезого життя.