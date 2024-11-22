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14:10 22.11.2024

Наркологічна клініка УНС: коли важливий кожен крок до одужання

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У житті кожної людини можуть виникнути складні періоди, коли здається, що вихід можна знайти лише у алкоголі чи наркотиках. Проте ця ілюзія швидко перетворюється на справжню пастку, з якої самотужки вибратися майже неможливо. В такі моменти критично важлива кваліфікована підтримка фахівців.

Наркологічна клініка "УНС" з 2017 року допомагає пацієнтам подолати залежність. За цей час понад 4500 людей змогли повернутися до тверезого життя.

Комплексний підхід до лікування

Кожен випадок залежності унікальний, тому в "УНС" розробляють індивідуальну програму для кожного пацієнта. 

Програма лікування включає:

  • Детоксикацію організму 
  • Відновлення фізичного здоров'я
  • Психологічну підтримку 
  • Соціальну реабілітацію
  • Профілактику рецидивів

Розуміючи, що не завжди пацієнт може самостійно дістатися до клініки, працюють виїзні бригади. 

Послуги на дому:

Всі процедури проводяться з дотриманням високих стандартів безпеки під постійним наглядом лікаря та, звісно, анонімно.

Стаціонарне лікування: крок за кроком до одужання

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У клініці створені всі умови для комфортного перебування та ефективного лікування:

  • Сучасні 1-3 місні палати
  • Медичний нагляд 24/7
  • Збалансоване харчування
  • Спортивний зал
  • Зони відпочинку
  • Територія для прогулянок

У "УНС" працюють висококваліфіковані фахівці:

  • Наркологи
  • Психіатри
  • Психотерапевти
  • Неврологи

Реабілітація: повернення до повноцінного життя

Подолання фізичної залежності – це лише початок шляху, найважливіший етап – соціальна реабілітація. 

В цей час пацієнти:

  • Відновлюють втрачені соціальні зв'язки
  • Вчаться справлятися зі стресом без наркотиків
  • Знаходять нові інтереси та хобі
  • Повертаються до роботи

Особлива увага приділяється роботі з родиною. 

Сімейна психотерапія допомагає:

  • Відновити довіру в родині
  • Створити здорову систему підтримки
  • Навчитися конструктивному спілкуванню
  • Запобігти рецидивам

Гарантії та переваги лікування в "УНС"

  • Повна анонімність
  • Індивідуальний підхід
  • Сучасні методики лікування
  • Комфортні умови перебування
  • Підтримка після завершення лікування
  • Можливість повторного звернення у разі необхідності

Наркологічна клініка "УНС" – місце, де розуміють, що залежність це хвороба, яку можна подолати з кваліфікованою допомогою та підтримкою близьких. Не відкладайте рішення про лікування, телефонуйте прямо зараз або завітайте на консультацію. Тут готові допомогти вам повернутися до тверезого життя.

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