Бизнесу нужно разрабатывать стратегии декарбонизации для привлечения финансирования – вице-премьер

Украинским компаниям необходимо разрабатывать стратегии декарбонизации для привлечения финансирования на эти цели со стороны Евросоюза и правительства страны, заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Я бы призывала бизнес-ассоциации, европейских и украинских производителей в первую очередь, возможно, объединять компании вокруг того, чтобы они формировали собственные стратегии (декарбонизации – ИФ). Это ключ для привлечения финансирования", - сказала она в ходе "круглого стола" проекта Green Deal, организованного в партнерстве с представительством ЕС в Украине.

"Финансовым ресурсам нужно пройти большой путь: от объявления на саммите "Восточного партнерства" EUR17 млрд гарантий для стран партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина – ИФ) до того, чтобы эти средства были привлечены для конкретной государственной или частной компании", - отметила Стефанишина.

Вице-премьер подчеркнула, что каждый бизнес хочет быть прибыльным, и "государство не будет просто субсидировать этот процесс".

"Компании должны определять свои приоритеты, формировать свои стратегии, и тогда украинское государство сможет направлять финансирование, понимая, какое видение есть у конкретного сектора в этом направлении", - указала она.

Глава группы поддержки Украины в Европейской комиссии Катарина Матернова, которая наряду со Стефанишиной возглавляет диалог Украины и ЕС по вопросам Европейского "зеленого" курса, напомнила, что в рамках диалога создана платформа для привлечения средств с целью финансирования "зеленого" перехода Украины.

"Этот механизм мог бы привлекать как прямое финансирование, так и финансирование со стороны стран-членов, двусторонних доноров и международных финансовых организаций", - отметила Матернова в ходе дискуссии.

По словам Ольги Бойко - координатора комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской бизнес ассоциации, украинский бизнес уже имеет свои планы в части снижения вредных выбросов, и компаниям хотелось бы, чтобы планы бизнеса и правительства синхронизировались.

"Как показывает практика, не всегда стратегии бизнеса могут быть так сразу подогнаны, мягко говоря, под те обязательства, которые берет на себя правительство, особенно на международных встречах", - отметила она.

Бойко также предложила привлечь депутатов Верховной Рады к диалогу Украины и ЕС по Green Deal.

Говоря о концепции Украинского климатического фонда, который, по словам экс-главы Минэкологии Романа Абрамовского, должен быть запущен в начале 2023 года, заместительница министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирина Ставчук сообщила, что в настоящее время "робота упирается в понимание, каким именно секторам нужна такая поддержка, каковы наибольшие барьеры в контексте создания проектов" - как финансовые, так и регуляторные.

Обсуждая повышение налога на выбросы СО2 в Украине и создание системы торговли выбросами (СТВ), Ставчук рассказала: как советуют министерству международные эксперты, налог на выбросы должен повышаться постепенно с тем, чтобы затем плавно перейти в СТВ.

Запуск СТВ в Украине, по словам замминистра, ожидается в 2025-2027 гг.