Пресс-конференции

14:18 10.12.2021

Представители винодельческой отрасли проведут профильный форум в Одессе в мае 2022 года

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Киев. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Производители и переработчики винограда, а также представители винодельческой отрасли проведут 25-29 мая международный форум Odessa Wine Week в Одессе, мероприятие объединит усилия украинского винодельческого сообщества, направленные на развитие винного рынка Украины, эногастрономического туризма, популяризацию и продвижение бренда "украинское вино" и интеграцию Украины в мировое винное сообщество.

Об этом сообщили организаторы мероприятия - глава общественной организации "Укрсадвинпром" Владимир Печко, руководитель проектов "Экспо-юг-сервис" Белла Ханамерян и заведующая кафедрой технологии вина и сенсорного анализа Одесской национальной академии пищевых технологий Оксана Ткаченко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По данным, главы "Укрсадвинпрома" Печко, его ассоциация организует ежегодный форум, впервые проводившийся в нынешнем году в Одессе, поскольку эта площадка позволяет собрать ведущих специалистов винной отрасли, ученых, энологов (специалистов по оценке виноградников), виноделов, представителей власти, национальных и иностранных винных ассоциаций, туристической отрасли, HoReCa и ритейла, сомелье, журналистов, трейдеров вина и производителей сопутствующих товаров и технологий для популяризации украинских вин.

"В прошлом году можно было попробовать 305 образцов из 65 виноделен Украины. То есть в одном месте можно пробовать украинские вина: крафтовых виноделов, средних производителей с площадями виноградников 40-60 га, и крупных производителей со всей Украины", - уточнил Печко.

Организатор форума Белла Ханамерян уточнила, что в нынешнем году партнерами мероприятия стали 30 компаний. Помимо того, на Odessa Wine Week–2021 выступило 87 спикеров и экспертов из 18 стран, проведены профильные доклады и дискуссии по 40 темам, всего событие посетило свыше 3 тыс. человек.

По ее словам, в 2022 году на форуме анонсированы проекты, в числе которых разговоры о вине и интеграции Украины в мировое винное сообщество Wine Future Forum, а также конкурс Odessa Wine&Spirit awards.

"В 2022 году у нас появляется креативный конкурс на лучшую этикетку. У нас будет парусная регата, специальная программа "Женщины в виноделии", вечерние перформансы, музыкально-художественные, выставки, биеннале, все, что можно показать в культуре пития, обратить внимание на вино как на часть культурного кода страны", - пояснила Ханамерян.

По данным Оксаны Ткаченко, украинские представители отрасли видят среди своих стратегических целей признание в других странах мира.

"Мы уже имеем интерес со стороны ближайших наших соседей, мы ждем делегации из таких стран, как Узбекистан, Грузия, Армения, которые не просто приедут чтобы показать себя, но мы готовим для них образовательные проекты, в которых будет посещение виноделен и участие в образовательном проекте в форматах B2B и B2C", - отметила она.

Участвовавший в пресс-конференции директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Украины Игорь Виштак уточнил, что его ведомством на поддержку садоводства, виноградарства и хмелеводства в 2021 году уже направлено 450 млн грн компенсации, из которых 200 млн грн за посадочный материал, сооружение шпалер для выращивания вьющихся растений и капельное орошение (из них – 9 млн грн на виноградарство), а 250 млн грн – на строительство и реконструкцию объектов для указанных культур (в том числе 19 – на строительство объектов и покупку линий виноделия).

Теги: #вино
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