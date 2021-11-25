В Совете почетных граждан Киева обеспокоены возможным принятием законопроекта о столице в действующей редакции

Киев. 25 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Совете почетных граждан Киева обеспокоены возможным принятием законопроекта о столице (№2143-3) в действующей редакции.

"Представители Совета обеспокоены опасностью, которая заложена в законопроект о столице №2143-3. Принятие этого законопроекта может привести к хаосу в руководстве города, а это значит, что не будет последовательной работы Киева и руководства", - сказал председатель Совета почетных граждан Киева Николай Полищук на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в четверг.

В частности, он критически акцентировал на норме законопроекта, которая призвана разделить должности мэра и главы городской государственной администрации.

В Совете отметили, что нормы законопроекта противоречат Европейской хартии о местном самоуправлении.

Как сообщалось, на заседании 20 октября 2021 года парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и целом законопроект "О городе Киеве – столице Украины" (№2143-3).

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" в парламенте 24 сентября 2019 года, а 3 октября 2019 года Верховная Рада приняла его в первом чтении.

Позже Городской голова Киева Виталий Кличко направил текст законопроекта о столице (№2143-3) на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.