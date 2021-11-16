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18:14 16.11.2021

ЕС работает с украинским правительством над определением производственных цепочек вторпродуктов и оценивает спрос на них

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Киев. 16 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Европейский Союз помогает Кабинету министров определить производственные цепочки вторичных (переработанных) продуктов, которые могли бы пользоваться спросом в Украине, сообщила руководитель отдела "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда" в представительстве ЕС в Украине Клое Аллио.

"Мы работаем с правительством и предлагаем помощь, чтобы определить те производственные цепочки (вторпродуктов – ИФ), которые имеет смысл развивать в Украине с точки зрения циркулярной экономики (наличия спроса на них – ИФ). Это может привести к выработке определенных планов действий с возможным секторальным законодательством", - сказала она в ходе "круглого" стола проекта Green Deal, состоявшимся при поддержке представительства ЕС в Украине в рамках коммуникационной кампании "Открываем зеленый потенциал вместе".

По ее словам, важным аспектом развития циркулярной экономики в Украине является взаимодействие с бизнесом и другими стейкхолдерами на секторальном уровне.

При этом главы профильных ассоциаций в сфере управления отходами отметили важность наличия законодательного поля для разблокирования потенциала циркулярной экономики.

"За инвестором дело не станет, проблемы нет. Инвестор ждет четких гарантий от государства, так называемых, правил игры. Их мы ожидаем от рамочного законопроекта (№2207-1-д "Об управлении отходами" - ИФ). Украина должна проявить волю и показать, что, мол, да, в отходах мы хотим видеть ресурс", - отметила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Глава Ассоциации управления отходами Николь Данилова акцентировала внимание на количественных показателях проблемы отходов. Сейчас в Украине, по официальной статистике, насчитывается около 33 тыс. мусорных полигонов, из которых законных - только более 6 тыс., но полной информации нет ни у кого из-за проблемы учета отходов, указала она.

"Только 5% этих отходов сортируют и направляют дальше на переработку в качестве вторсырья», - сказала Данилова.

Вместе с тем, по ее словам, именно на этом этапе возникает большой парадокс "украинского мусорного коллапса", поскольку Украина продолжает импортировать вторсырье для заполнения мощностей перерабатывающих предприятий.

Данилова сообщила, что только в 2021 году Украина импортировала макулатуру, стеклобой и пластиковые отходы на $70 млн.

Кроме того, исполнительный директор ГК "Клиар Энерджи" Сергей Савчук рассказал об опасности выбросов метана, который выделяется на мусорных полигонах, и поделился результатами деятельности компании в этой сфере.

Он, в частности, отметил, что компания установила оборудование по дегазации мусорных полигонов в 13 крупных городах Украины, что позволяет предотвратить вредные выбросы метана в атмосферу и впоследствии использовать полученный газ для продажи на рыночных условиях.

"На сегодняшний день метан, который мы получаем на полигонах, идет на производство электроэнергии, и мы ее успешно продаем ГП "Гарантированный покупатель", - сказал Савчук.

Теги: #ес #экономика #отходы #циркулярная
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