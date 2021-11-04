I-Dolina работает над укреплением экономический связей между Китаем и Украиной с целью развития украинских ИТ-проектов

Негосударственная платформа I-Dolina ("Украинская кремниевая долина") совместно с Международной торговой палатой "Шелковый путь" разработала ряд проектов, позволяющих углубить уровень отношений между Китаем и Украиной.

"Наше сотрудничество с другими странами очень важно, и мы рассчитываем на то, чтобы начать его в ближайшее время с большим количеством стран. И это очень важный шаг к тому, чтобы открывать в Украине такие технологические парки полного цикла, начиная от университетов", - заявил в ходе конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в четверг председатель Международной ассоциации трансфера технологий, основатель I-Dolina Артем Гончаренко.

По его словам, на сегодняшний день платформа I Dolina насчитывает более 300 резидентов, которые являются специалистами в различных отраслях, среди которых профессора и доктора наук в том числе.

"Соответственно, любой представитель бизнеса из Китая, нуждающийся в консультации украинского специалиста, может подать онлайн заявку и в заранее определенное время получить консультацию. Также ведется разработка приложения, что упростит данную процедуру", - отметил Гончаренко.

Дополнительно I Dolina ведет переговоры с украинским бизнесом о возможности сотрудничества с представителями китайского бизнеса, в частности относительно микроинвестирования в украинские предприятия.

"Китай является одним из крупнейших рынков сбыта продукции современных технологий и науки... Международная Асоциация Трансфера Технологий в ближайшем будущем может стать одним из современных глобальных проектов как по обменну знаниями так и некоторыми технологиями. От имени Китайской Народной Республики мы очень приветствуем сотрудничество с Украиной", - в свою очередь заявил главный представитель международного секретариата G-Global в Китае Ге Цзянь (Ge Jian).

Необходимость трансформации Украины в более развитую страну по части цифровой экономики также подчеркнула директор Института Цифровой трансформации, кандидат экономических наук, экс-генеральный директор "Майкрософт Украина" Надежда Васильева.



"Среди семи типов цифровых экономик Украина находится в третьем типе - Service Powerhouse. И если говорить о цифровой экономике, то мы являемся обслуживающей экономикой для более развитых экономик мира... Иесли мы хотим подняться до уровня Инновационного Хаба - нам нужно очень много работать. В первую очередь - по части интеграции между нашими технологическими возможностями и современной украинской традиционной экономикой для того, чтобы все это работало", - отметила она.

По словам Гончаренко, украинская креативная индустрия ежегодно зарабатывает более нескольких миллиардов долларов - если брать наименьшие оценки официальных доходов профильных компаний. Однако, молодые компании сталкиваются с рядом проблем из-за забюрократизированного законодательства.

Он также отметил, что молодым украинским предпринимателям очень сложно правильно простроить работу своих компаний, а потому I-Dolina предоставляет украинским стартапам бухгалтерскую, юридическую и экономическую поддержку.