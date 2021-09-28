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16:56 28.09.2021

Преподаватели украинских вузов активно вакцинируются от COVID-19

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Киев. 28 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Преподаватели украинских вузов активно вакцинируются от COVID-19, активность студентов по вакцинации несколько ниже, заявили участники "круглого стола" "Результаты вступительной кампании и реалии высшего образования в Украине во время пандемии от ведущих киевских вузов" в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Начальник учебного отделения Киевского национального университета строительства и архитектуры, кандидат технических наук Андрей Шпаков, в частности, сообщил, что вуз в настоящее время готовит четвертую волну вакцинации преподавателей.

"У нас достаточно высокий процент преподавателей провакцинирован и это процент вырастет, когда мы проведем четвертую волну вакцинации. Мы приглашаем мобильные бригады, которые приезжают и вакцинируют всех желающих", - сказал он.

Шпаков подчеркнул, что вакцинация как преподавателей, так и студентов проводится добровольно.

При этом он отметил, что "в последнюю волну вакцинации основное количество вакцинированных были именно студенты, хотя студенты не очень хотят массово вакцинироваться, поэтому мы проводим разъяснительную работу".

В свою очередь, завкафедры менеджмента и экономики Международного европейского университета Юлия Ремига сообщила, что вуз начал вакцинировать преподавателей еще в апреле, приглашая для этого мобильные вакцинальные бригады.

"Вакцинация добровольная, но преподаватели относятся к ней ответственно. На сегодня из всего нашего персонала около 86% уже провакцинировано", - сказала она.

При этом, по словам Ремиги, в начале сентября вуз организовал вакцинацию для студентов.

"Со стороны администрации и для преподавателей, и для студентов делается все, чтобы вакцинироваться было и удобно, чтобы было сохранено здоровье", - сказал она.

Со свой стороны, заместитель первого проректора Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" Сергей Гожий сообщил, что вуз в течение лета приглашал вакцинальные бригады для добровольной вакцинации преподавателей и студентов.

"В КПИ привиты уже более 80%", - сказал он.

Комментируя условия проживания иногородних студентов, Гожий отметил, что "в общежитиях организованы специальные комнаты и блоки, изоляторы, куда помещаются заболевшие студенты, но к вакцинации никто не принуждает".

Проректор по научно-педагогической работе Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана Анатолий Колот отметил, что в этом вузе также ведется разъяснительная работа о необходимости вакцинации.

"Никто не принуждает. Мы апеллируем к сознательности, подключили общественные и профсоюзные организации, студенческое самоуправление. Уже были две волны централизованной вакцинации, 29-30 сентября проводим очередную волну", - сказал он.

При этом Колот отметил, что вузы нуждаются в более детальных разъяснениях относительно нормы о вакцинации 80% сотрудников.

"Очевидно, должно быть больше разъяснений от наших центральных органов, потому что все уперлось в норматив 80%. Но пояснения нужны, что делать, если есть люди, которым противопоказана вакцинация, и есть люди, которые переболели и у них есть антитела", - сказал он.

Колот уточнил, что в настоящее время вуз собирает информацию о количестве сотрудников, которые переболели.

При этом он обратил внимание, что "непонятно что, делать, если переболела вся семья, но к семейному врачу обращался и подтверждение перенесенного заболевания имеет только один член семьи".

Где взять справку тем членам семьи, которые переболели, если зафиксирован только один член семьи? Такие случаи есть", - сказал он.

Теги: #вакцинация #вузы
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