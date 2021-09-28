Пресс-конференции

12:04 28.09.2021

Вузы смогли адаптироваться к новым условиям работы во время пандемии COVID-19 – представители украинских университетов

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Киев. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Высшие учебные заведения смогли адаптироваться к новым условиям работы во время пандемии COVID-19, которая ускорила переход на цифровые технологии.

"Можно сказать, что COVID-19 даже имел позитивное влияние на деятельность университета. В каком плане. Он ускорил переход на цифровые технологии, на создание новых коммуникационных платформ между преподавателями", - сказал начальник учебного отделения Киевского национального университета строительства и архитектуры Андрей Шпаков на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина"

В то же время, он отметил, что негативной стороной вопроса есть те, что дистанционный формат требует большего времени на подготовку.

"Коронакризис это не только вызовы и проблемы, но и новое окно возможностей, и новые горизонты", - отметил проректор по научно-педагогической работе Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Анатолий Колот.

В то же время, заместитель первого проректора, начальник научно-методического управления Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского Сергей Гожий заявил, что их вуз заложил основы для дистанционного обучения еще до пандемии коронавируса, что позволило быстро адаптироваться к новым условиям образовательного процесса.

Также и заведующая кафедрой менеджмента и экономики Международного европейского университета Юлия Ремига заявила, что вуз полностью адаптировался к вызовам, которые принесла пандемия, в частности к дистанционному обучению.

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