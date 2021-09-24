Система готова к запуску реимбурсации инсулинов через НСЗУ с 1 октября – врио главы службы

Киев. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Реимбурсация (возмещение стоимости лексредств) инсулинов с 1 октября будет администрироваться Национальной службой здоровья (НСЗУ), система доработана и готова к этому, сообщил врио председателя службы Дмитрий Самофалов в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"В настоящее время сама по себе система готова, чтобы переключаться на более сложные заболевания, в частности сахарный диабет (…) Большинство эндокринологов прошли обучение, большинство медицинских информационных систем запустили планы лечения. В настоящее время готово уже почти 10% планов. Есть вопросы к департаментам и местной власти", - сказал он.

По его словам, также начали заключать первые договоры с аптеками. Всего заявки подали около 1 тыс. аптек.

Самофалов отметил, что государство гарантирует пациентам доступ к базовому лечению (необходимыми пациенту инсулинами - ИФ).

"Рецепт на препараты будет электронным. По этому рецепту пациент сможет получить инсулин в любой аптеке, которая заключила договор", - пояснил он.

Чтобы получить рецепт, больной должен по направлению семейного врача обратиться к эндокринологу и заполнить индивидуальный план лечения. Дальнейшие рецепты пациент сможет получать у семейного врача, уточнил эксперт.

Врио главы НСЗУ добавил, что с 1 октября все лечение и все данные будут вноситься в карточку пациента в Электронной системе здравоохранения.

Вместе с тем пациентские организации выразили обеспокоенность неготовностью системы к запуску реимбурсации инсулинов через НСЗУ.

"Нас заверяют, что с 1 октября все будет просто прекрасно, но мы видим в этом (запуске реимбурсации инсулинов через НСЗУ - ИФ) большой риск. В чем риски? Если не будет заполнен план лечения пациента, то ему не будет выдан рецепт. То есть он не получит инсулин. Есть проблемы с составлением планов, поскольку протоколы лечения не обновлялись давно. Очень мало пациентов проинформировано по поводу нового маршрута получения электронного рецепта", - поясняет президент Международной диабетической ассоциации Украины Людмила Петренко.

Пациентские организации поддержали администрирование системы через НСЗУ, однако отметили, что недостаточное количество аптек заключили договоры с НСЗУ, и не все пациенты заключили декларации с семейными врачами.

"Мы организовали эту конференцию не для того, чтобы выступить против системы реимбурсации. Мы просто понимаем риски, которые существуют. Мы только за, чтобы этот механизм работал в Украине. Мы бы очень не хотели, чтобы 1 октября превратилось в коллапс. Система реимбурсации - это большой шаг в лучшее обеспечение пациентов с диабетом, но есть проблемы, на которые нужно обращать внимание, и мы это делаем", - сказала Петренко.

Как сообщалось, с октября 2021 года обеспечение инсулинами будет осуществляться по электронному рецепту в рамках Государственной программы реибурсации (возмещения стоимости) лекарственных средств и финансироваться через НСЗУ.