BWT инвестирует до EUR5 млн в автоматы по разливу очищенной воды

Киев. 16 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Ведущая группа компаний на европейском рынке очистки воды Best Water Technology (BWT, Австрия) намерена инвестировать вместе с входящим в ее состав производителем фильтров для воды Ecosoft (Ирпень Киевской обл.) до EUR5 млн в развитие инфраструктуры разлива очищенной воды в Украине.

О намерениях BWT развивать в Украине проект BWT Aqua, предоставляющий собой сеть общественных терминалов по разливу очищенной воды – аквабоксов, сообщил СЕО и совладелец Ecosoft Андрей Митченко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он уточнил, что в настоящее время в развитие инфраструктуры аквабоксов инвестирован EUR1 млн, в дальнейшем планируется инвестировать еще около EUR4 млн.

По данным СЕО, рынок разлива очищенной воды через электронные терминалы развивается в Украине уже почти восемь лет, за которые в стране было установлено около 1,2 тыс. терминалов, из которых около трети (400 ед.) принадлежат BWT Aqua. Митченко отметил, что порядка 200 аквабоксов компании расположены в Киеве и охватывают аудиторию в 25 тыс. постоянных пользователей, реализуя ежемесячно 2 млн литров очищенной воды. Помимо того, инфраструктура BWT Aqua представлена в Одессе, Львове, Кропивницком, Полтаве и ряде других крупных городов.

"Аквабокс – это современное устройство, предназначенное для очистки и разлива свежей воды в бутылку покупателя. Вода заходит в аквабокс из водопровода, после чего очищается с помощью девяти технологий, наиболее важными из которых являются технология обратного осмоса, обогащения воды природными минералами и ультрафиолетовое обеззараживание", - пояснил бизнес-девелопер Ecosoft/BWT Ukraine Ростислав Мудрик.

По его данным, терминалы BWT Aqua подключены к сети Интернет, что позволяет операторам фиксировать неполадки и изменять технологию очистки подающейся на них воды в режиме реального времени.

"Помимо установки аквабоксов в супермаркетах и возле домов у нас есть интересный проект, когда мы устанавливаем устройство, которое делает воду охлажденной и газированной, мы переосмысливаем советский автомат газированной воды и размещаем его в парках и на центральных улицах больших городов", - рассказал Митченко об одном из направлений инвестиций компании.

BWT/ Ecosoft также рассматривает проекты создания в небольших населенных пунктах и городах без централизованного водоснабжения "бюветов нового поколения" для очистки воды на месте, что позволит решить проблему ее нехватки относительно дешевым способом.

Митченко также отметил, что переход пользователей с бутлированной воды на потребление разливной воды через инфраструктуру BWT Aqua позволяет сократить ежегодный объем производимых пластиковых отходов на 5,25 кг на человека, что уменьшит количество производимого в стране мусора и положительно скажется на экологической обстановке.

Как сообщалось, Антимонопольной комитет Украины 10 декабря прошлого года разрешил компании BWT Aktiengesellschaft (Австрия) приобрести контрольный пакет Ecosoft Holding.

Ecosoft – производитель и дистрибьютор оборудования для очистки воды для домашнего и промышленного применения с производственными площадками в Украине и Германии и широкой международной представленностью.

BWT Aktiengesellschaft – холдинговая компания Best Water Technology, лидирующей европейской группы в сфере водных технологий с оборотом около EUR670 млн в 2017 году и 3,6 тыс. работников. Предлагает системы очистки питьевой воды, воды для фармацевтики и промышленных процессов, систем отопления и охлаждения, кондиционирования воздуха и бассейнов.

В Украине Ecosoft основана в 1991 году. Начиная с 2012 года, активно поддерживается ЕБРР через программы по консалтингу и финансированию.

По данным компании, производимые ею фильтры продаются в 50 стран мира. Компания располагает 8 тыс. кв. м производственных и складских помещений. Склады готовой продукции расположены в четырех бизнес-регионах - в Западной и Восточной Европе, США и России.

Мощности компании - 2,6 млн фильтров в год.