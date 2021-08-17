Пресс-конференции

14:42 17.08.2021

Более половины украинцев считает вредным для страны получение кредита от ЕС на основании ряда обязательств – соцопрос

2 мин читать

Киев. 17 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 54,6% украинцев считают вредным получение Украиной кредита от ЕС в размере EUR1,2 млрд на основании обязательств разрешить огромные зарплаты для членов наблюдательных советов государственных компаний, в которые входит много иностранцев, отдать иностранцам возможность закупать лекарства для Украины, поставить одобренных людей во главе налоговой, таможни и судебной системы, свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины "Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины" Центра "Социальный мониторинг".

По данным исследования, презентованного в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник, 19,3% опрошенных считают это ни полезным, не вредным. 13% назвали это полезным, а 13,1% не ответили на вопрос.

75,5% опрошенных не поддерживают обязательства, которые взяла на себя украинская власть в договоренностях с Международным валютным фондом по введению рыночных цен на газ и тепло для населения. 14,7% - поддерживают инициативу, 9,8% - затруднились с ответом на вопрос.

82,7% указали, что не согласны с тем, чтобы украинская власть в рамках договоренностей с МВФ брала на себя обязательство по сокращению количества школ и учителей. Согласны с этим 9,4%, 7,9% - не ответили на вопрос.

65,8% респондентов отметили, что не согласны с тем, чтобы в рамках договоренностей с МВФ украинская власть брала на себя обязательства по продолжению реформы системы здравоохранения, известной как "Реформа Ульяны Супрун". Согласны на это 20,4% тех, кто принял участие в опросе, 13,8% - затруднились с ответом.

7,7% респондентов считают, что украинская власть в своей экономической политике полностью независима, 42,6% - "в каких-то вопросах - независима, в других - на нее влияют другие страны и международные организации", 42,8% - "полностью зависима от влияния других стран и международных организаций". Затруднились с ответом 6,9%.

15,2% ответили, что приглашение иностранных граждан на работу в украинские органы власти (Кабинет Министров, руководителями областей) и для управления украинскими государственными компаниями (Укрзализныця, Нафтогаз и т.д.) было полезным (15,2%). 28,4% указали, что "ни полезным, и ни вредным, 46,6% - вредным. 9,8% не ответили на вопрос.

Опрос проводился со 2 по 11 августа 2021 года, в нем приняло участие 3012 респондентов. Метод сбора информации - личное интервью по месту проживания респондента, стандартное отклонение - 1,1-1,9%.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Только на украинском дома разговаривают 31,9% украинцев – соцопрос

Две трети украинцев считают, что встреча Зеленского и Путина необходима для мирного урегулирования на Донбассе – соцопрос

Наибольшим уровнем доверия украинцев пользуются ВСУ, ветераны АТО, волонтеры, врачи и общественные организации – соцопрос

69% украинцев в 2021 году поддержали бы на референдуме независимость Украины, 13% проголосовали бы против - опрос

Более 40% украинцев выступают за досрочные президентские и парламентские выборы– опрос

В ВР проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Сила и честь" – соцопрос

29% украинцев никогда не были в Харькове, но каждый третий хотел бы в нем жить – соцопрос

Установке промышленных пасек в Украине мешает неготовность пчеловодов оставить бизнес и перейти к наемному труду - мнение

Ресторан "Дача" в Одессе должен быть внесен в реестр памятников культурного наследия – мнение

Мед у украинских пасечников может закончиться до конца года, на складах до конца зимы - мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА