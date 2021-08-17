Более 40% украинцев выступают за досрочные президентские и парламентские выборы– опрос

Киев. 17 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 43,4% украинцев считают, что необходимо проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины, свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины "Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины" Центра "Социальный мониторинг".

В то же время 45,5% указали, что такой необходимости нет, говорят данные исследования, презентованного в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник,

В частности, на этот вопрос 23% респондентов ответили - "безусловно, да", 21,3% - "скорее, да", 21,4% - "скорее, нет", 23,9% - "безусловно, нет", 10,4% - "трудно ответить".

41,1% украинцев считает, что в Украине необходимо досрочное проведение выборов президента Украины, 48,1% - не считают необходимыми досрочные выборы президента. 22,4% опрошенных ответили на этот вопрос - "безусловно, да", 17,1% - "скорее, да", 21,7% - "скорее, нет", 28,2%- "безусловно, нет",10,6% - "трудно ответить".

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшие дни, 68,9% опрошенных пошли бы голосовать, а 19,3% - нет. На этот вопрос 11,5% ответили - "скорее, нет", 7,8% - "безусловно, нет", 33,8% - "скорее, да", 35,1% - "безусловно, да", 9,9% - "трудно ответить", а 1,9% отказались от ответа.

Кроме того, 72,8% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, а 27,2% - что события в Украине развиваются в правильном направлении. Больше всего тех, кто считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении - в Центральном регионе (35,6%), а меньше всего - на Донбассе (15,3%). В то же время наибольшее количество тех, кто считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении - на Донбассе (84,7%), а наименьшее - в Центральном (64,4%).

Опрос проводился со 2 по 11 августа 2021 года, в нем приняло участие 3012 респондентов. Метод сбора информации - личное интервью по месту проживания респондента, стандартное отклонение - 1,1 - 1,9%.