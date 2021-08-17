Пресс-конференции

12:52 17.08.2021

Более 40% украинцев выступают за досрочные президентские и парламентские выборы– опрос

2 мин читать

Киев. 17 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 43,4% украинцев считают, что необходимо проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины, свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины "Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины" Центра "Социальный мониторинг".

В то же время 45,5% указали, что такой необходимости нет, говорят данные исследования, презентованного в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник,

В частности, на этот вопрос 23% респондентов ответили - "безусловно, да", 21,3% - "скорее, да", 21,4% - "скорее, нет", 23,9% - "безусловно, нет", 10,4% - "трудно ответить".

41,1% украинцев считает, что в Украине необходимо досрочное проведение выборов президента Украины, 48,1% - не считают необходимыми досрочные выборы президента. 22,4% опрошенных ответили на этот вопрос - "безусловно, да", 17,1% - "скорее, да", 21,7% - "скорее, нет", 28,2%- "безусловно, нет",10,6% - "трудно ответить".

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшие дни, 68,9% опрошенных пошли бы голосовать, а 19,3% - нет. На этот вопрос 11,5% ответили - "скорее, нет", 7,8% - "безусловно, нет", 33,8% - "скорее, да", 35,1% - "безусловно, да", 9,9% - "трудно ответить", а 1,9% отказались от ответа.

Кроме того, 72,8% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, а 27,2% - что события в Украине развиваются в правильном направлении. Больше всего тех, кто считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении - в Центральном регионе (35,6%), а меньше всего - на Донбассе (15,3%). В то же время наибольшее количество тех, кто считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении - на Донбассе (84,7%), а наименьшее - в Центральном (64,4%).

Опрос проводился со 2 по 11 августа 2021 года, в нем приняло участие 3012 респондентов. Метод сбора информации - личное интервью по месту проживания респондента, стандартное отклонение - 1,1 - 1,9%.

Теги: #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:07 17.08.2021
Выборы на деоккупированных территориях Украины возможны только при обеспечении невмешательства в избирательный процесс - законопроект

Выборы на деоккупированных территориях Украины возможны только при обеспечении невмешательства в избирательный процесс - законопроект

12:52 16.08.2021
Наиболее вероятная дата выборов мэра Кривого Рога - 27 марта 2022 года, считают в "Слуге народа"

Наиболее вероятная дата выборов мэра Кривого Рога - 27 марта 2022 года, считают в "Слуге народа"

20:12 09.08.2021
МИД Украины призвал власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ

МИД Украины призвал власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ

19:18 09.08.2021
Онлайн-выборы школьных и студенческих самоуправлений могут стать пилотной версией общеукраинских выборов – Корниенко

Онлайн-выборы школьных и студенческих самоуправлений могут стать пилотной версией общеукраинских выборов – Корниенко

08:28 06.08.2021
США сожалеют в связи с невозможностью ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

США сожалеют в связи с невозможностью ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму

00:17 28.07.2021
Байден заявил, что Россия распространяет дезинформацию по поводу выборов в Конгресс 2022 года

Байден заявил, что Россия распространяет дезинформацию по поводу выборов в Конгресс 2022 года

13:17 15.07.2021
Больше всего харьковчан готовы проголосовать на выборах мэра за Терехова, у Добкина, Светличной и Мураева - больше 10% поддержки

Больше всего харьковчан готовы проголосовать на выборах мэра за Терехова, у Добкина, Светличной и Мураева - больше 10% поддержки

14:04 14.07.2021
Почти половина украинцев не видит необходимости в проведении досрочных выборов ни президента, ни парламента – исследование

Почти половина украинцев не видит необходимости в проведении досрочных выборов ни президента, ни парламента – исследование

07:11 12.07.2021
Майя Санду заявила о намерении как можно скорее приступить к формированию правительства Молдовы

Майя Санду заявила о намерении как можно скорее приступить к формированию правительства Молдовы

16:01 11.07.2021
Выборы в парламент Молдовы признаны состоявшимися, проголосовали более трети избирателей

Выборы в парламент Молдовы признаны состоявшимися, проголосовали более трети избирателей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

29% украинцев никогда не были в Харькове, но каждый третий хотел бы в нем жить – соцопрос

Установке промышленных пасек в Украине мешает неготовность пчеловодов оставить бизнес и перейти к наемному труду - мнение

Ресторан "Дача" в Одессе должен быть внесен в реестр памятников культурного наследия – мнение

Мед у украинских пасечников может закончиться до конца года, на складах до конца зимы - мнение

Более 30% украинцев выступают за усиление полномочий президента – опрос

Почти половина украинцев считают противоречащие Конституции решения главной угрозой в работе власти в ближайшие три года – опрос

Почти половина украинцев считает Верховную Раду тем органом, который больше всего злоупотребляет властью – опрос

Решения суда об отстранении руководства АРМА будут обжалованы - адвокат

Ассоциации переработчиков мясомолочных продуктов обратились к правительству с просьбой разработать программу поддержки отрасли

Украинцы считаю себя свободолюбивыми, гостеприимными, патриотическими и хитрыми в жизненных вопросах - исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА