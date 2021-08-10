Установке промышленных пасек в Украине мешает неготовность пчеловодов оставить бизнес и перейти к наемному труду - мнение

(добавлен объем инвестиций в 7-м абз.)

Киев. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Установка крупными агропредприятиями пасек на полях подсолнечника позволяет повысить урожайность и дополнить производственную цепочку новым продуктом, однако реализовать данный проект мешает неготовность профессиональных пчеловодов оставить свой бизнес и перейти к наемному труду, считает собственник ЧП "Медовый бджоляр" и основатель ТМ "Знатный мед" Валерий Курейко.

"Пасечники обсуждают очень давно, вытеснят ли нас (вертикально интегрированные холдинги – ИФ). Чтобы работала фабрика на 1-3 тыс. ульев, требуется до десяти пчеловодов. На данный момент пчеловоды находятся на уровне любительских пасек. Все "промышленные" пчеловоды или те, кто так себя называют, они в первый год губят вверенную им промышленную пасеку, мы это уже наблюдали неоднократно", - отметил он в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Курейко подчеркнул, что производство меда "просится" в производственные цепочки крупных агропроизводителей, это общемировая практика, поскольку что за счет опыления урожайность подсолнечника можно увеличить до 30%". Овощные и бахчевые культуры также демонстрируют значительное увеличение урожайности после размещения рядом с ними пасек.

По его словам, существующая сейчас группа 30-45-летних пасечников, владеющих собственным бизнесом на 500-1000 пчелосемей, не согласятся пойти работать наемными пчеловодами в агрохолдинги в случае реализации проектов крупных пчелоферм.

"Поэтому, например, "Кернел", да, может (организовать крупные пчелофермы – ИФ). Но после этого ему нужно построить профессионально-техническое училище, обеспечить пчеловода автомобилем, жильем и прочим, чтобы он не был заинтересован в эмиграции в Канаду, потому что он получит профессиональные навыки и туда эмигрирует", - уточнил Курейко.

Эксперт уточнил, что тренд укрупнения пасек существует во всем мире. По его данным, в Украине промышленной пасекой считается предприятие с тысячей ульев, тогда как, в частности, в Канаде - 10-15 тыс. ульев.

По данным Курейко, ежегодно на рынок Украины входят 1-2 крупные пчелофермы производственной мощностью до 100 тыс. ульев, инвестиции в которые составляют ориентировочно 200-300 млн грн, однако они сталкиваются с тем, что за первую зимовку погибает до 90% пчелосемей из-за недостаточного профессионализма работающих там специалистов.

Как сообщалось, эксперт в ходе пресс-конференции спрогнозировал в нынешнем сезоне недобор весенних и раннелетних сортов меда по сравнению с 2020 годом почти наполовину, в том числе меда с акации - до 40%, с липы - до 50%, с подсолнечника – до 30%. Таким образом, в 2021 году в Украине сбор меда может составить 80-100 тыс. тонн меда в год, но этого недостаточно для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса, вызванного ростом потребления меда как средства укрепления иммунитета во время пандемии коронавируса.