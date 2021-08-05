Пресс-конференции

11:21 05.08.2021

Почти половина украинцев считает Верховную Раду тем органом, который больше всего злоупотребляет властью – опрос

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Киев. 5 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Почти половина украинцев (49%) считает Верховную Раду тем органом, который больше всего злоупотребляет властью, свидетельствуют данные социологического исследования "Как украинцы понимают и оценивают систему власти", проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу Центра совместных действий в апреле и мая 2021 года.

"Первый вопрос, который мы задавали, – это какой из перечисленных органов власти больше всего злоупотребляет властью. Каждый второй респондент убежден, что это Верховная Рада. Дальше почти одинаковое количество граждан убеждены в злоупотреблениях президента или Кабинета министров (по 17%)" – прокомментировала результаты исследования руководитель аналитической команды Центра совместных действий Мария Левонова на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

В этом вопросе исследователи отметают зависимость от размера населённых пунктов, в которых живут респонденты. Так, с тезисом о злоупотреблениях парламента согласны 56% жителей сел, тогда как в больших городах так считают 45% опрошенных. В то же время о злоупотреблениях властью со стороны президента высказались 12% граждан в селах и 21% – в больших городах.

Выборка проведенного исследования составляет 2000 респондентов и является репрезентативной для населения Украины в возрасте 16 лет и старше по полу, возрасту, размеру населенного пункта и регионом согласно данным Государственной службы статистики по состоянию на 1 января 2019 года. Максимальная предельная теоретическая погрешность составляет 2,2%.

Опрос проходил в две волны: методом CATI (телефонные интервью со звонками на номера мобильных телефонов, computer-assisted telephone interviews) 19-27 апреля 2021 года и методом CAPI (личные интервью на дому у респондента с использованием планшета, computer-assisted personal interviews) 7-27 мая 2021 года.

Теги: #рада
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