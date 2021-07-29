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12:54 29.07.2021

Половина харьковчан отмечают улучшение ситуации в городе за полгода, более половины доверяют Терехову - опрос

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Киев. 29 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Большинство харьковчан (55%) доверяют секретарю Харьковского городского совета Игорю Терехову, не доверяют ему 29% жителей города, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Human Research по инициативе Харьковской социологической сети с 24 июня по 5 июля, и представленного в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Согласно результатам исследования, народному депутату Юлии Светличной и бизнесмену Александру Ярославскому доверяют по 38% опрошенных, не доверяют 36% и 17% соответственно.

У остальных публичных лиц баланс доверия отрицательный: народному депутату Александру Фельдману доверяют 36% респондентов, не доверяют 45%, экс-мэру Харькова (2006-10 гг) Михаилу Добкину доверяют 32%, не доверяют 56%, нардепу Евгению Мураеву доверяют 23%, не доверяют 25%, экс-главе Харьковской облгосадминистрации Игорю Райнину доверяют 6%, не доверяют 24% харьковчан.

65% опрошенных положительно оценивают работу Терехова на посту секретаря Харьковского горсовета, 18% - отрицательно. Работу депутатов Харьковского горсовета за полгода положительно оценивают 39% респондентов, 26% отрицательно. Работу главы Харьковской облгосадминистрации Айны Тимчук за полгода положительно оценили 9%, отрицательно 27%.

50% харьковчан отмечают наличие изменений в лучшую сторону в городе за последние полгода, об ухудшении заявляют 9%, 41% никаких существенных изменений в Харькове за указанный период не заметили

В ходе исследования методом интервью face-to-face по месту жительства было опрошено 1200 респондентов по двухступенчатой выборке с использованием схем систематического и случайного механического отбора. Статистическая ошибка выборки не превышает 3%.

В компании отмечают, что результаты исследования ставят под сомнение стереотип, что украинцы негативно относятся к власти и не верят, что страна развивается в нужном направлении, а опрос в Харькове показал, что на местном уровне общественное мнение настроено скорее позитивно.

"После переноса выборов городского головы Харькова на осень были опасения, что городские власти не смогут удержать ситуацию и сохранить уровень жизни харьковчан на прежнем уровне. Но опасения себя не оправдали. Команда и.о. мэра Игоря Терехова показала достойный уровень работы. Благоустройство города, работа коммунальных служб, общественный транспорт – были и остаются примерами для других городов… Социология также показывает качественное улучшение имиджа Харькова за последние годы", - отметил директор "Института глобальных стратегий" Вадим Карасев.

Политолог Александр Кочетков полагает, что харьковская социология вызывает большой интерес и на национальном уровне предлагает брать Харьков в качестве примера для других городов Украины. "Пора понять, что импульс должен идти не от центральной власти. Он должен идти от городов и громад… Пора становиться реалистами и не уповать на Киев. Надо двигаться снизу вверх. Сначала создавать жизнеспособные управленческие модели на местах, как это происходило при Геннадии Кернесе и сейчас при Игоре Терехове. А потом масштабировать подход на всю Украину", - сказал он.

Теги: #соцопрос #харьков
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