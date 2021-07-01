Кондитерские изделия в 2021г подорожали на 15-20% из-за роста цен на сахар – ассоциация "Укркондпром"

Киев. 1 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кондитерские изделия в Украине с начала 2021 года подорожали на 15-20% из-за роста цен на сахар, вызванного картельным сговором его производителей и дефицитом предложения данного товара на внутреннем рынке, сообщил глава ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

"В нашей отрасли рост цен на сахар привел к достаточно тяжелым экономическим последствиям, что вынудило нас с начала года увеличить стоимость нашей продукции на 15-20%. Мы получили ситуацию, когда отрасль сократила производство на 25-26 тыс. тонн, или 1,3 млрд грн в денежном выражении", - отметил он.

Балдынюк уточнил, что следствием сокращения производства стал рост импорта в Украину кондитерских изделий на 20%. Отрасль также проигрывает экспортные позиции на рынках ЕС, СНГ и Средней Азии. Высокая цена на сахар привела к ситуации, когда производство карамели в некоторых странах ЕС рентабельней, чем в Украине.

По его данным, в течение последних 11 месяцев украинские перерабатывающие предприятия получают сахар по ценам на 30-40% выше европейских, в частности, на Лондонской бирже за минувший месяц сахар подешевел с $459/тонну до $432/тонну, тогда как в Украине - подорожал с $660/тонну до $781/тонну.

Глава "Укркондпрома" отметил, что слишком дорогой сахар в Украине приводит к тому, что украинские производители теряют конкурентоспособность на внутреннем и экспортных рынках, что вынуждает предприятия отрасли сокращать производство и увольнять сотрудников.

Балдынюк сообщил, что кризисная ситуация в кондитерской отрасли сложилась из-за картельного сговора производителей сахара и дефицита его предложения на внутреннем рынке.

"Поскольку сегодня Антимонопольный комитет Украины открыл дело и проводит расследование картельного сговора, мы можем сделать вывод, что у него есть основания предполагать картельный сговор", - уточнил глава ассоциации.

По его данным, предложение сахара в Украине после сезона сахароварения вместе с переходными остатками с прошлого года составляет 1,2 млн тонн при его внутреннем потреблении на уровне 1,5 млн тонн. Даже с учетом импорта 40 тыс. тонн белого сахара из Европы в рамках существующей квоты, а также ввоза сахара сырца, дефицит данного продукта все равно составляет 60-70 тыс. тонн.

Балдынюк заявил, что выходом из сложившейся ситуации является принятие народными депутатами законопроекта № 5673 об установлении тарифной квоты на ввоз в Украину сахара белого. По его словам, временное разрешение беспошлинного ввоза из стран ЕС 60 тыс. тонн сахара позволит сбалансировать спрос и предложение на него в стране, при этом не создав убытков сахарной отрасли.

Как сообщалось, Минэкономики в апреле 2021 года предложило парламенту внести изменения в Таможенный кодекс Украины, освободив до 1 октября 2021 года от обложения ввозной пошлиной импорт сахара общим объемом 120 тыс. тонн.

По данным ведомства, проблема ограниченного предложения сахара не может быть решена с помощью рыночных механизмов в силу снижения его внутреннего производства. В то же время, по мнению Минэкономики, одним из эффективных решений может быть временное обнуление ввозной пошлины импорта сахара в Украину для стабилизации ситуации - ввоз 120 тыс. тонн сахара белого до 1 октября 2021 года уменьшит ажиотажный спрос на него на внутреннем рынке и обеспечит конкурентное производство сахаросодержащих продуктов.

В свою очередь Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" обратилась в июне 2021 года к министру экономики Алексею Любченко с просьбой не поддерживать при рассмотрении в Верховной Раде инициативы Кабинета министров о разрешении беспошлинного импорта 120 тыс. тонн сахара до 1 октября 2021 года.

По ее данным, украинская сахарная отрасль способна полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, так как по состоянию на 1 июня 2021 года остатки сахара на складах заводов-производителей составили 300 тыс. тонн без учета остатков у с/х производителей, торговых сетей и населения.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 5 апреля 2021 года начал расследование по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации сахара против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" (Львовская обл.), которые в течение сентября-ноября 2020 года схожим образом повышали цены на сахар, среднее повышение составило 48%.