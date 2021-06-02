Укрэксимбанк выставил 16 объектов недвижимости на продажу через OpenMarket на сумму 1 млрд грн

Киев. 2 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Государственный Укрэксимбанк (Киев) начал продажу непрофильных активов, полученных в качестве погашения задолженности по неработающим кредитам (NPL), в частности выставил на продажу 16 лотов с недвижимостью в Киеве и областных центрах общей стоимостью 1 млрд грн, сообщил директор департамента реструктуризации и взыскания банка Олег Лазовский.

"Впервые в истории Укрэксимбанка он начинает продажу непрофильных активов. Это преимущественно недвижимое имущество, которое банк получил за счет погашения задолженности по проблемным кредитам на протяжении 10 лет. (...) 16 лотов уже выставлено на "СЕТАМ" на сумму более 1 млрд грн", – сказал он в ходе конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина".

По словам Лозовского, указанные объекты были приобретены банком в собственность еще в 2009-2013 гг., однако банк не принимал меры по их реализации.

Управляющий партнер Национальной электронной биржи Евгения Божко отметила, что из 16 объектов шесть находится в Киеве, а остальные расположены в областных центрах Украины, в том числе в Николаеве, Днепре, Ужгороде, Полтаве, Хмельницком и Чернигове.

"В нашем пуле активов по Киеву целых три памятника архитектуры. (...) Одним из памятников архитектуры является объект площадью 5,4 тыс. кв. м в самом центре Подола. (...) В настоящее время это офисный центр", – сказала Божко.

По ее словам, еще два памятника архитектуры находятся в центре Киева, недалеко от Майдана Независимости, и имеют трехвековую историю. Окна одного из зданий выходят на улицу Малая Житомирская, второго – на Софиевскую площадь, отметила Божко.

Она указала, что торги по продаже 16 лотов пройдут 29 июня через электронную площадку OpenMarket государственного предприятия "СЕТАМ" и прием заявок уже стартовал.

Лозовский добавил, что Укрэксимбанк будет проводить такие аукционы в дальнейшем.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (246,877 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.