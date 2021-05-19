Более 30% украинцев считают Медведчука наносящим наибольший вред Украине из числа олигархов – исследование

Киев. 19 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Почти треть украинцев (30,6%) украинцев считают, что наибольший из всех украинских олигархов вред стране наносит народный депутат Виктор Медведчук, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного аналитическим центром "Украинский институт будущего".

Согласно результатам исследования, презентованного в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в среде, имя Медведчука было указано чаще всех (66% респондентов) в ответе на вопрос "Кто из перечисленных олигархов наносит, по Вашему мнению, вред Украине?" (респонденты могли дать несколько ответов из списка).

Бизнесмен Игорь Коломойский упоминался в 60% ответов, бизнесмен Дмитрий Фирташ, как и пятый президент, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко - в 50% ответов. Имя Рината Ахметова было указано в 49% ответов, Сергея Левочкина - в 44%, Виктора Пинчука - в 33%, Вадима Новинского –в 30%. Григорий и Игорь Суркисы были названы в 28% ответов, Александр и Галина Гереги – в 18%, Константин Жеваго - в17%, Юрий Косюк, как и Олег Бахматюк – в 13% ответов.

На вопрос, Кто из перечисленных олигархов наносит наибольший вред стране? , почти каждый третий назвал Медведчука, 25,6% респондентов указали на Петра Порошенко, 18,7% уверены, что это Коломойский, 13,4% считают, что это бизнесмен Ахметов, 5,2% называют таким бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Социологический опрос был проведен 15-17 мая по структурированной анкете. Объем выборки составил 1200 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Статистическая ошибка с вероятностью 0,95% не превышает 3,5%.