Большинство украинцев считают курс развития страны неправильным – опрос UIF

Киев. 26 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 68% украинских граждан считают направление развития событий в стране неправильным, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп" с 9 по 18 апреля и презентованным в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По данным соцопроса, правильными события в Украине называют лишь 17% опрошенных и еще 15% не могут определиться.

Одной из самых актуальных проблем в Украине 40% опрошенных называли войну на Донбассе, 36% связали проблемы с низкими зарплатами и пенсиями, 31% с коррупцией, 29% с высокими коммунальными тарифами, 27% с пандемией.

При этом отмечается, что в марте именно проблема войны на Донбассе занимала первое место в антирейтинге.

56% граждан уверены, что их права и свободы не нарушаются, 44% отметили, что такие нарушения присутствуют.

В случае нарушения их прав граждане выбрали бы преимущественно мирные и ненасильственные методы для защиты своих прав и свобод. В первую очередь это сбор подписей (26%), санкционированные митинги и акции (22%), электронные петиции (16%). Единственным среди наиболее популярных способов протеста, который выходит за пределы санкционированных, является перекрытие дорог (15%). В целом же радикальные акции набирают не более 5-6% и существенно отстают от умеренных мер.

Количество граждан, которые не готовы защищать свои права, с марта осталось почти неизменным (41%).

Социологическое исследование проводилось методом face-to-face по структурированной интерактивной анкете. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Объем выборочной совокупности составил 2400 респондентов.

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.