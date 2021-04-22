Пресс-конференции

14:48 22.04.2021

Конкурс "Мисс Украина-2021" пройдет в октябре

3 мин читать

Киев. 22 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Конкурс "Мисс Украина-2021" состоится в октябре во Дворце "Украина", сообщила глава комитета конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова.

"В этом году конкурс "Мисс Украина-2021" состоится. Мы планируем его провести уже в октябре во Дворце "Украина", - сказала Щипцова на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Она отметила, что призовой фонд конкурса был увеличен до 1 млн грн, а также было принято решение, что все участницы конкурса получат ценные призы и подарки.

"Но не стоит забывать, что 25 финалисток будут бороться за главный приз - желанный титул "Мисс Украина", эксклюзивную корону и 500 тыс. грн. Обладательницы титула "Мисс Земля" и "Мисс Интернешнл" получат денежные вознаграждения по 250 тыс. грн каждая", - указала Щипцова.

По ее словам, также изменились возрастные ограничения, и отныне заявку на участие в конкурсе могут подать девушки от 17 до 26 лет.

Жюри конкурса "Мисс Украина" будет состоять как из украинских знаменитостей, так и из международных звезд, экспертов в сфере красоты, моды и телевиденья. Щипцова сообщила, что гостями конкурса, в частности, станут глава международной ювелирной компании "Jacob&Co" Джейкоб Арабо, а также известный путешественник и посол Международного союза охраны природы Юхан Нильсон.

"Впервые в истории конкурса перед финалом мы проведем съемку реалити-шоу, которое открывает для зрителей эксклюзивную информацию об участницах и бекстейдж-шоу "Мисс Украина", - уточнила глава комитета конкурса.

Победительница финала конкурса "Мисс Украина -2021" будет представлять Украину на международном конкурсе "Мисс мира" в декабре в Пуэрто-Рико.

Также Щипцова указала, что в 2021 году она стала собственницей и главой комитета конкурса, приобретя его за 1 млн грн.

"Для того, чтобы вывести проект на значительно высший уровень мы привлекаем как украинские, так и международные бренды", - пояснила она.

По ее словам, в этом году было принято решение в корне изменить подход в подготовке конкурса "Мисс Украина", поскольку ему исполняется 30 лет. "Мы готовим яркое и самое масштабное шоу за всю историю конкурса", - подчеркнула Щипцова.

Открытые кастинги планируется провести во всех самых больших городах Украины, и первым городом на карте тура станет Одесса, место и дата проведения отбора будут сообщены в социальных сетях конкурса.

"Попасть на кастинг очень просто. Для этого необходимо только заполнить анкету на сайте missukraine.ua, после этого кастинг-менеджеры конкурса связываются с потенциальными претендентками и дают всю необходимую информацию о дальнейших действиях и этапах проведения конкурса. Что касается открытых кастингов - достаточно только прийти в определенное время в определенное место и заполнить анкету уже на месте", - сказала глава комитета конкурса.

Щипцова проинформировала, что потенциальная претендентка на участие в "Мисс Украина" должна иметь рост от 168 см, возраст от 17 до 26 лет, гражданство Украины, не иметь детей, не быть замужем на данный момент или в прошлом, однако кастинг-менеджеры обращают внимание также на личные качества, такие как уровень знания английского и украинского языка, активную социальную позицию, желание принимать участие в разных социальных проектах, чистую репутацию и мотивацию девушки к участию в конкурсе, ее желание победить.

Теги: #мисс #конкурс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:56 20.04.2021
Конкурс на занятие должностей в новом окружном админсуде суде будет проводить квалифкомиссия судей, которую создадут в ближайшие месяцы - Вениславский

Конкурс на занятие должностей в новом окружном админсуде суде будет проводить квалифкомиссия судей, которую создадут в ближайшие месяцы - Вениславский

14:57 14.04.2021
По результатам собеседования в шорт-лист на должность главы НСЗУ вошли три кандидата

По результатам собеседования в шорт-лист на должность главы НСЗУ вошли три кандидата

09:28 09.04.2021
Нацдепозитарий Украины продолжит конкурс на главу правления несмотря на решение НКЦБФР – глава набсовета

Нацдепозитарий Украины продолжит конкурс на главу правления несмотря на решение НКЦБФР – глава набсовета

15:26 07.04.2021
Профильный комитет Рады проследит, чтобы конкурс на главу НСЗУ был честным – Радуцкий

Профильный комитет Рады проследит, чтобы конкурс на главу НСЗУ был честным – Радуцкий

19:20 30.03.2021
Документы на участие в конкурсе на должность главы НСЗУ подали 13 человек

Документы на участие в конкурсе на должность главы НСЗУ подали 13 человек

21:18 18.03.2021
Перші два етапи конкурсу на посаду керівника САП пройшли 37 кандидатів

Перші два етапи конкурсу на посаду керівника САП пройшли 37 кандидатів

21:08 18.03.2021
Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов

Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов

18:57 15.03.2021
Рада может предусмотреть, чтобы назначение директоров НАБУ и ГБР происходило исключительно на конкурсных основаниях - нардеп Радина

Рада может предусмотреть, чтобы назначение директоров НАБУ и ГБР происходило исключительно на конкурсных основаниях - нардеп Радина

20:10 05.03.2021
ФГВФЛ ищет компанию для поиска и возврата активов Платинум банка и Финбанка

ФГВФЛ ищет компанию для поиска и возврата активов Платинум банка и Финбанка

19:04 05.03.2021
Украина объявила конкурсы по отбору независимых членов набсоветов "Центрэнерго", ОПЗ, "Турбоатома", облэнерго и ОГХК

Украина объявила конкурсы по отбору независимых членов набсоветов "Центрэнерго", ОПЗ, "Турбоатома", облэнерго и ОГХК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Вступление Украины в НАТО поддерживают 43% украинцев - опрос

Более 60% украинцев считают, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией - опрос

Наращивание войск РФ на границах несет угрозу нападения, считают 45% опрошенных украинцев

Украинский фармрынок в 2020 году вырос на 13% - эксперты

В Киеве презентовали Центр координации соцпомощи Витольда Фокина

Более половины украинцев готовы вакцинироваться, если поверят эффективности вакцины

Большинство украинцев считают развитие событий в стране неправильным - соцопрос

Половина населения Украины не готова вакцинироваться от COVID-19 - соцопрос

За Зеленского готовы снова голосовать 29% опрошенных украинцев

В Украине запускают экспертную платформу для помощи городам в реализации крупных инфраструктурных проектов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА