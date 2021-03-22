Половина населения Украины не готова вакцинироваться от COVID-19 - соцопрос

51% украинцев готов, не задумываясь, отказаться от вакцинации от COVID-19, за месяц этот уровень вырос на 7%, свидетельствуют данные проведенного Украинским институтом будущего (UIF) социологического опроса, презентованные в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

19% украинцев предпочли отложить на время вопрос вакцинации, 15% готовы сделать прививку, но с учетом страны ее производства, 10% согласны привиться, невзирая ни на что, 5% готовы вакцинироваться только при условии бесплатной процедуры.

Опрос проводился с 3 по 13 марта 2021 года среди 2 400 респондентов старше 18 лет по всей Украине (за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и АРК Крым) методом "face-to-face" по структурированной интерактивной анкете. Статистическая погрешность не превышает 2,05%.