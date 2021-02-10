Пресс-конференции

10:53 10.02.2021

Три четверти украинцев считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении - опрос "Украинской социологической группы"

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Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 76,5% украинцев считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении, свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Украинской социологической группой" 26 января – 2 февраля 2021 года.

Согласно социологическому исследованию, которое обнародовано в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в среду, 3,9% опрошенных считают, что ситуация в Украине развивается однозначно в правильном направлении, 13,8% - скорее в правильном, 29,2% - скорее в неправильном, 47,3% - однозначно в неправильном, а 5,8% затруднились ответить на вопрос.

На вопрос, какие из проблем тревожат лично респондентов больше всего, 60,1% заявили что высокая стоимость продуктов питания и жилищно-коммунальных услуг. Среди других вариантов: низкий уровень доходов (зарплат, пенсий) - 56,3%, война на Донбассе - 36,2%, безработица, невозможность найти хорошо оплачиваемую работу - 33,8%, коррупция в государственных органах власти - 32,1%, недоступность медицинских услуг - 27,7%, эпидемия коронавируса - 24,8%, возможность обострения политической ситуации в стране, угроза нестабильности – 9%, низкое качество образования, недоступность образования - 5,5%, преступность и проблема личной безопасности - 4,6%, нарушение политических прав и свобод - 2,1%, ограничения культурных прав, права учиться и говорить в публичной сфере родном языке - 2,8%, другое – 1%, а 4,2% затрудняюсь ответить на вопрос.

Кроме того, на вопрос, насколько сейчас вероятно проведение в населенном пункте респондентов акций протеста (митингов, демонстраций) против падения уровня жизни, в защиту социальных прав, 41,9% ответили, что это достаточно вероятно, 44,5% - что маловероятно, а 13,6% затруднились ответить на вопрос.

В то же время, на вопрос, если такие акции будут проходить, то поддержат ли респонденты протестующих, 16,5% ответили, что однозначно поддержат, 25,3% - скорее поддержат, 23,9% - скорее не поддержат, 24,1% - однозначно не поддержат, а 10,2% затруднились ответить.

Всего в ходе исследования было опрошено 1209 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность - многоступенчатая случайная, на последнем этапе - квотная. Метод проведения опроса - индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3%.

Теги: #опрос #ситуация
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