Пресс-конференции

17:07 03.02.2021

Специалисты НИР активно готовятся к внедрению аллогенных трансплантаций

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Киев. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный институт рака (НИР) проводит активную подготовку специалистов к проведению аллогенных трансплантаций, сообщила в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" профессор, доктор медицинских наук Ирина Крячок.

"Трансплантация костного мозга в НИР проводится с 2008 на базе детского отделения, с 2016 года – на базе отделения для взрослых. Мы наращиваем мощности по выполнению этого метода лечения в двух наших отделениях. У нас амбициозные планы развития аллогенной трансплантации, что позволит лечить большее количество больных. Также мы являемся участниками пилотного проекта по трансплантации", - сказала она.

"В настоящее время мы провели более 300 трансплантаций для детей и более 80 трансплантаций для взрослых. Наши сотрудники проходят стажировку по направлению аллогенной трансплантации за границей. Мы разрабатываем стандартные операционные процедуры – внедряем стандарты, документы, улучшаем технологии", - добавила Крячок.

По ее словам, в 2021 году планируется строительство Центра трансплантации костного мозга и молекулярно-генетической лаборатории, что также поспособствует развитию трансплантации в НИР.

В тоже время замдиректора по научной работе НИР Сергей Коровин подчеркнул, что институт сотрудничает с медицинскими центрами за границей.

"НИР занимается большинством онкозаболеваний, которые существуют в нашей стране. Почти все подразделения НИР сотрудничают с медицинскими профильными центрами за границей. Также в НИР проводятся 12 научных исследований, которые решают преимущественно прикладные вопросы современной онкологии",- сказал он.

По словам Коровина, ранее институт получил государственные награды за внедрение противоопухольной дендритной вакцины, методики локальной магнитотермии.

Теги: #трансплантация #нир
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