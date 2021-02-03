Пресс-конференции

12:45 03.02.2021

Открытие Центра трансплантации в НИР позволит проводить более 100 аллогенных трансплантаций в год – и.о. директора НИР

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Киев. 3 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Открытие Центра трансплантации костного мозга в Национальном институте рака (НИР) позволит проводить более 100 аллогенных трансплантаций в год, считает и.о. директора НИР Александр Яцина.

"Одним из основных проектов на 2021 год является возобновление строительства нового корпуса НИР, в котором будет находиться =Центр онкогематологии и трансплантации костного мозга. Средства на проект предусмотрены в бюджете 2021 года. Благодаря его реализации мы планируем существенно увеличить количество операций по трансплантации костного мозга – более 100 аллогенных трансплантаций и почти такое же количество аутотрансплантаций в год",- сказал он в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Яцина также сообщил, что НИР открыл Центр онко-психологии.

"Мы недавно открыли Центр психо-онкологии, который входит в программу концепции развития онкологической службы-2030. Надеемся, что отработаем модель службы онко-психологии на нашем учреждении и будем внедрять ее по 30 онкодиспансерах. Центр направлен на реабилитацию, сопровождение, лечение и психологическую поддержку пациентов, их родственников и на психологическую реабилитацию врачей", - сказал он.

"15 февраля должно начаться строительство молекулярно-генетической лаборатории. Также планируем достроить Центр лучевой терапии и установить линейный ускоритель. Надеемся, что строительство начнется в конце апреля и в конце года мы уже сможем работать на оборудовании",- добавил и.о. директора НИР.

В свою очередь, замдиректора НИР по организационно-методической работе Андрей Лукашенко сообщил, что на базе НИР уже открыт Центр клинисследований.

"Украина, к сожалению, является резервной страной для крупных фармкомпаний для проведения клинисследований. Например, по сравнению с Польшей наша страна проводит в 10-20 раз меньше клинисследований. Лечение пациентов в рамках клинисследований - это уникальная возможность получать бесплатную терапию для пациентов, улучшить материально-техническую базу медучреждения. Сейчас мы организовали Центр клинических исследований и пытаемся увеличить квоту на проведение таких исследований", - сказал он.

В то же время замминистра здравоохранения Светлана Шаталова подчеркнула, что Минздрав активно работает над развитием направления онкологии.

"Министерство в 2020 году разработало проект Нацстратегии по контролю онкозаболеваний до 2030 года, которая определит вектор развития системы онкологической помощи в Украине. Также Минздрав включил в Программу медгарантий пакеты по химиотерапевтическому и радиологическому лечению. В 2020 году за предоставление соответствующих услуг медучреждениям выплачено 3,193 млрд грн",- сказала она.

По словам замминистра, с 1 апреля 2021 года услуги также будут предоставляться по отдельным пакетам, а тарифы будут повышены, в частности диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний распределят на лечение взрослых (25 тыс. грн за лечение одного пациента) и детей (91 тыс. грн). Тариф за лечение онкогематологических заболеваний составит 45 тыс. грн и 164 тыс. грн, а за лучевую терапию – от 43 до 52 тыс. грн.

Теги: #трансплантация #нир
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