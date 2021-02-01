Пресс-конференции

12:19 01.02.2021

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, за ним идут Бойко и Порошенко – опрос Центра социального мониторинга

2 мин читать

Киев. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, то за действующего главу государства Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 24,8% избирателей, которые уже определились со своим выбором, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социального мониторинга 15-25 января 2020 года.

Согласно данным исследования, презентованного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 18,4% респондентов, за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,6% опрошенных, лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержали бы 11,1%.

Кроме того, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко готовы отдать свои голоса 6,2% опрошенных, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 3,9%, за экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана - 3,4%, , за лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 2,2%, за мэра Киева Виталия Кличко – 1,9% опрошенных, за лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого – 1%, за экс-премьера Арсения Яценюка – 0,8% опрошенных.

При этом 4,2% респондентов выбрали бы другого кандидата, 3,3% - испортили бы бюллетень, 13,6% - не голосовали бы.

В свою очередь, отвечая на вопрос, необходимо ли досрочное проведение выборов президента Украины, 45,8% ответили положительно (20,2% - безусловно, да; 25,6% - скорее да). 43,1% украинцев не поддерживают проведение досрочных выборов (21,9 – скорее нет; 21,2% - безусловно, нет). Трудно ответить - 11,1% опрошенных.

Кроме того, отвечая на вопрос независим ли в своих решениях и действиях президент Зеленский или на его решения и действия влияют другие страны и/или международные организации, 7,2% опрошенных сказали, что полностью независим; 43% - в каких-то вопросах независим, в каких-то зависим; 42,2% - полностью зависим от влияния других стран и организаций; 7,6% - тяжело ответить.

В ходе опроса было опрошено 3014 респондентов. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Метод сбора информации: личное интервью по месту жительства респондента. Стандартное отклонение: 1,1-1,9%

Теги: #президент #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:01 31.01.2021
Макрон предложил Джонсону определиться с союзниками

Макрон предложил Джонсону определиться с союзниками

07:12 31.01.2021
Байден представит концепцию своей внешней политики в понедельник

Байден представит концепцию своей внешней политики в понедельник

06:48 30.01.2021
Зеленский подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинки

Зеленский подписал указ о праздновании 150-летия со дня рождения Леси Украинки

02:05 30.01.2021
Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины основания антарктической станции "Академик Вернадский"

Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины основания антарктической станции "Академик Вернадский"

20:57 29.01.2021
В Печерском суде заявляют, что не возбуждали дела против Байдена и Порошенко - пресс-служба

В Печерском суде заявляют, что не возбуждали дела против Байдена и Порошенко - пресс-служба

20:03 29.01.2021
Зеленский назначил Скичко главой Черкасской обладминистрации – указ

Зеленский назначил Скичко главой Черкасской обладминистрации – указ

07:22 27.01.2021
Байден подтвердил приверженность США положению о коллективной обороне НАТО Белый дом

Байден подтвердил приверженность США положению о коллективной обороне НАТО Белый дом

16:44 26.01.2021
Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей – прокуратура

Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей – прокуратура

14:38 26.01.2021
На повторных выборах мэра Конотопа победил "свободовец" Семенихин - ЦИК

На повторных выборах мэра Конотопа победил "свободовец" Семенихин - ЦИК

12:47 26.01.2021
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним идет Порошенко, Тимошенко и Бойко – соцопрос КМИС

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним идет Порошенко, Тимошенко и Бойко – соцопрос КМИС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Контрабанду осуждает менее 10% украинцев – исследование

В воюющей стране не может быть и речи о проведении референдумов - мнение

"Нафтогаз" запустил конкурс грантов на 5 млн грн "Энергия развития" для территориальных громад

Молодежь должна смотреть в линзы микроскопа, а не в линзы оптического прицела направленного на Украину оружия – директор Фонда "Открытая политика"

Защита Микитася заявляет о политической подоплёке уголовного преследования

"Эпицентр К" выступает против жестких карантинных ограничений для бизнеса и крупных ТЦ

"Эпицентр К" планирует инвестировать в развитие группы более $1,2 млрд в 2021-2022гг.

"Лекхим" планирует зарегистрировать в Украине вакцину от COVID-19 компании Sinovac до 5 февраля

Картофелеводы озвучили основные вызовы сезона-2021

В Украине простаивают четыре из шести крахмальных заводов и все производства картофельного пюре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА