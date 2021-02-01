Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, за ним идут Бойко и Порошенко – опрос Центра социального мониторинга

Киев. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, то за действующего главу государства Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 24,8% избирателей, которые уже определились со своим выбором, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социального мониторинга 15-25 января 2020 года.

Согласно данным исследования, презентованного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 18,4% респондентов, за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,6% опрошенных, лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержали бы 11,1%.

Кроме того, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко готовы отдать свои голоса 6,2% опрошенных, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 3,9%, за экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана - 3,4%, , за лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока – 2,2%, за мэра Киева Виталия Кличко – 1,9% опрошенных, за лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого – 1%, за экс-премьера Арсения Яценюка – 0,8% опрошенных.

При этом 4,2% респондентов выбрали бы другого кандидата, 3,3% - испортили бы бюллетень, 13,6% - не голосовали бы.

В свою очередь, отвечая на вопрос, необходимо ли досрочное проведение выборов президента Украины, 45,8% ответили положительно (20,2% - безусловно, да; 25,6% - скорее да). 43,1% украинцев не поддерживают проведение досрочных выборов (21,9 – скорее нет; 21,2% - безусловно, нет). Трудно ответить - 11,1% опрошенных.

Кроме того, отвечая на вопрос независим ли в своих решениях и действиях президент Зеленский или на его решения и действия влияют другие страны и/или международные организации, 7,2% опрошенных сказали, что полностью независим; 43% - в каких-то вопросах независим, в каких-то зависим; 42,2% - полностью зависим от влияния других стран и организаций; 7,6% - тяжело ответить.

В ходе опроса было опрошено 3014 респондентов. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Метод сбора информации: личное интервью по месту жительства респондента. Стандартное отклонение: 1,1-1,9%