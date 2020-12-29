Картофелеводы озвучили основные вызовы сезона-2021

Данные госстатистики о произведенном Украине картофеле не соответствуют действительности. Валовый урожай в 20-21 млн т на самом деле в лучшем случае составляет 12-13 млн т. Такое мнение в ходе пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина" высказал вице-президент Украинской ассоциации производителей картофеля Сергей Рыбалко.

По его словам, статистические данные, в частности по картофелю, остаются неизменными в течение последних десяти лет, а реальность динамично меняется. "По моим наблюдениям, реальная цифра близка к 12 миллионам тонн… Большая часть урожая выбрасывается, отдается на корм скоту. Потребление картофеля в Украине составляет около 4 миллионов тонн, исходя из расчетов Министерства здравоохранения в 120 килограмм картофеля на человека год. Умножьте эту цифру на 34-36 миллионов человек, постоянно проживающих на территории страны", - сказал он.

Также Сергей Рыбалко отметил, что Украина в 2020 году превратилась в импортозависимое государство и ввезла из-за границы около 500 тысяч тонн картофеля, что составляет четверть всей потребности торговых сетей, которые работают в стране.

Он призвал власти не преуменьшать размеры этой проблемы и не говорить, что импорт картофеля в 2020 году составил чуть больше 1% от выращенного отечественными картофелеводами валового сбора. "Двумя годами ранее Украина экспортировала подобный объем и пополняла госбюджет на сумму в более 3 млрд грн. А теперь столько же тратит для погашения дефицита, который существует на внутреннем рынке", - подчеркнул Сергей Рыбалко.

Исполнительный директор УАПК Оксана Руженкова уверена, что статистику необходимо вывести из тени, поскольку она отпугивает потенциальных иностранных инвесторов, которые опасаются поддерживать страну, занимающую 4 место в мире по производству картофеля. Также недостоверные данные пришлось использовать при создании государственной программы поддержки картофелеводства.

"Пятилетний план развития отрасли строился именно на этой статистике. Более того, при создании программы поддержки отрасли аграрные департаменты облгосадминистраций не предоставили Министерству экономики достоверные данные о производителях картофеля и их планах на строительство картофелехранилищ, заводов и перерабатывающих предприятий, о состоянии орошения и так далее", - сказала эксперт и добавила, что таким образом сумма в 1 млрд 200 млн на 5 лет, на которую могут рассчитывать промышленные производители, существенно ниже потенциала отрасли.

Среди недостатков госпрограммы Оксана Руженкова назвала:

- отсутствие алгоритма предоставления финансовой компенсации на строительство предприятий до предпродажной доработке и переработке картофеля,

- отказ научных учреждений НААН помочь в аудите и наработке необходимых отрасли ДСТУ, методик, инструкций, гармонизации европейского и украинского законодательства в области промышленного картофелеводства.

Основными вызовами 2021 года эксперт считает глобальные климатические изменения: "Даже при поддержке парламентом госпрограммы по промышленному картофелеводству орошение на всех полях производители в течение года установить не смогут". В Украине нет сертифицированных семян картофеля в достаточном объеме, чтобы вырастить картофель высокого качества. Украина не сможет собственными силами за год обеспечить страну продовольственным картофелем, выращенным промышленным способом. Картофелехранилища в достаточном объеме за год мы не построим. Мытый картофель в объеме необходимом стране за год не произведем. Экспорт в ЕС-страны, Азию и Африку не будет открыт, поскольку Украина не сумела гармонизировать европейское и украинское законодательство. Нужно также сказать о сокращении переработки картофеля как на крахмал, так и на чипсы.

"Асоциация самостоятельно не сможет решить ряд комплексных вопросов, которые для своего успешного решения требуют привлечения сотрудников многих государственных ведомств и учреждений", - отметила Оксана Руженкова.