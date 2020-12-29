В Украине обанкротились четыре из шести крахмальных заводов и все предприятия по производству картофельного пюре

В 2020 году в Украине приступили к работе два из шести существующих крахмальных заводов. В настоящее время работают ПМП "Вимал" и ООО "Крохмалопродукты Оране". Остальные предприятия находятся в преддефолтном состоянии или полностью обанкротились и имеют огромные нереализоанные складские запасы продукции, произведенной в 2019-2020 МГ.

Об этом на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина" сообщил директор ПМП "Вимал" Сергей Самоненко.

Причиной столь катастрофической ситуации в отрасли переработки картофеля на крахмал он назвал засилье на внутреннем рынке Украины продукции из Беларуссии. "В период с 2017 до 2020 года импорт из Беларуссии вырос почти в 10 раз - с 877 т до 7100 т. Часть импортированной продукции в Украине достигла 50%. Она на 30% дешевле украинского товара. Мы проигрываем в демпинговой войне из-за высокой себестоимости производства и закупочних цен на сырье", - констатировал он.

Аналогичный сценарий разворачивается в сегменте сушеных картофельных хлопьев (картофельного пюре). Ситуация более драматичная, т.к. из трех существующих линий по производству картофельного пюре прекратили работу все предприятия. "100% этой продукции Украина импортирует из-за рубежа. Этот продук является стратегически важным для обеспечения потребностей вооруженных сил Украины. Сейчас наша армия использует картофельно пюре производства Российской Федерации, которая по факту является государством-агрессором и реализует Украине свой продукт", - рассказал Сергей Самоненко.

По его информации, соседние государства, в частности ЕС, РФ и Беларусь, имеют госпрограммы поддержки отрасли картофелеводства, в рамках которых производителям компенсируют стоимость кредитных процентов, расходов на приобретение техники, орошение, семена, действуют региональные программы стимулирования развития картофелеводства и строительства прерабатывающих предприятий. Подобной программы нет только в Украине.

Директор ПМП "Вимал" уверен, что госпрограмма по поддержке промышленного картофелеводства не будет эффективной, если Украина не решит вопрос импорта товаров с добавочной стоимостью, произведенных из картофеля в Беларуссии и реэкспортируемых по ее территории. "После того как 1 января 2017 года Российская Федерация в одностороннем порядке вышла из режима свободной торговли, а с Беларуссией у Украины сохранилось соглашение о свободной торговле, роль Беларуссии на международном рынке кардинально изменилась. Она превратилась в площадку для промышленной торговой агрессии и реекспорта в Украину товаров из РФ. Это касается не только картофеля и продуктов из него, но и ряда других продовольственных товаров", - напомнил Сергей Самоненко.

Возможными вариантами решения озвученных проблем руководитель крахмального предприятия считает наработку механизма защиты внутреннего рынка Украины от проникновения крахмало- и картофелепродуктов из Беларуссии, например, путем исключения этих товарних позиций из режима свободной торговки между Беларуссией и Украиной. Также он счтает целесообразным сосредоточиться на увеличении квоты на беспошлинный ввоз в ЕС групп "чувствительных товаров" в рамках ЗСТ.

Ежегодная внутренняя потребность Украины в картофельном крахмале составляет 16 тыс. т. В 2019-2020 МГ украинскими предприятиями было призведено 8,4 тыс. т картофельного крахмала, треть из которого до сих пор не реализована.

ПМП "Вимал" - крупнейший производитель картофельного крахмала в Украине. Имеет 2 перерабатывающих завода в Чернигове, один из которых запущен в действие в 2018 году за средства кредита ЕБРР и собственные инвестиции. В ходе реализации госпрограммы по поддержке промышленного картофелеводства ПМП "Вимал" намерен построить еще 2 предприятия по переработке отходов картофеля, которые образуются при производстве крахмала. Таким образом на рынке могут появиться ныне импортируемые картофельный протеин (используется в птицеводстве) и органические картофельные удобрения.