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13:40 29.12.2020

ОПЗЖ опережает "Слугу народа" по электоральной поддержке - опрос "Украинской социологической группы"

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Киев. 29 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Партии "Оппозиционные платформа - За жизнь", "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Украинской социологической группой" 16-23 декабря 2020 года.

При этом, как отмечается в результатах исследования, у ОПЗЖ самая высокая поддержка среди украинских политических партий: за них проголосовали бы 23,8% респондентов из числа тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором.

На втором месте "Слуга народа" с уровнем поддержки в 21,9%, далее идут "Европейская солидарность" (15,6%) и "Батькивщина" (8,2%).

Шансы преодолеть проходной барьер также есть у партий "Украинская стратегия Гройсмана" (4,8%), "Сила и честь" (4,5%), "Свобода" (3,5%) и "Партии Шария" (3,1%). Другие партии имеют меньше 3% сторонников (в каждом отдельном случае).

Также в "Украинской социологической группе" отмечают, что у ОПЗЖ больше всего потенциальных сторонников: допускают возможность поддержать партию 32,3% опрошенных.

Всего в ходе исследования было опрошено 1205 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность - многоступенчатая случайная, на последнем этапе - квотная. Метод проведения опроса - индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3,0%.

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